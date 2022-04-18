بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أن الوزارة ترعى 1064 طفلا من خلال إدارة الحضانة العائلية منهم 645 طفلا محتضنا داخل الأسر الكويتية تحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفالية السنوية بمناسبة «اليوم العربي لليتيم» والذي أقيم مساء أول من أمس في مسرح دار الأطفال التابع لإدارة الحضانة العائلية بجمع دور الرعاية.



وذكر شعيب أن الحفل يسلط الضوء على فئة عزيزة على أنفسنا جميعا وهي فئة الأيتام وتعتبر مثل هذه الاحتفالات مناسبة طيبة يتجدد معها العهد بهم والتأكيد على مكانتهم وتعريف المجتمع بحقوقهم والعمل على تكاتف الجهود لحسن رعايتهم ودعمهم، مؤكدا أن التجربة الكويتية في مجال رعاية الايتام تجربة رائدة ومثالا يحتذى وتطورت مراحله من الحالات الفردية الى الحالة المجتمعية المؤسسية فأنشئت المؤسسات وشرعت القوانين لضمان حقوق هذه الفئة وحسن رعايتهم ومنحهم الثقة الكافية للاعتماد على النفس والاندماج في المجتمع.



من جهته، تحدث الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي عن أهم الإنجازات التي تحققت مؤخرا بفضل الله ثم بجهد كبير من القائمين والعاملين بالإدارة منها زواج 9 من أبناء الحضانة العائلية وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهم ومساعدتهم نحو الاستقلال والاندماج في المجتمع. وأشار السبيعي إلى مشروع الأم البديلة والأب البديل داخل دار الأطفال وما نتج عنه من استقرار نفسي وسلوكي للأطفال حيث ساهم هذا الأمر في رفع التوافق النفسي لديهم، مضيفا أنه يوجد حاليا 5 أمهات بديلات وأبوان بديلان يعملون على مدار 5 أيام متواصلة بالأسبوع داخل الدار وفق منهجية فنية تربوية لخلق تنشئة اجتماعية سليمة للأبناء، وان الأبناء موزعون داخل هذه الدور وفق الفئات العمرية.



وذكر السبيعي أن القطاع أطلق مؤخرا (البيت الآمن الجديد) وفق منظومة تربوية لمساعدة هؤلاء الأطفال نحو غرس المفاهيم الإسلامية والقيم الاجتماعية حتى يستطيعوا مواجهة تحديات المجتمع والاندماج فيه بوجود أم بديلة وأب بديل وفريق متخصص يعمل على مدار الساعة.



من جهته، أيضا تطرق مدير إدارة الحضانة العائلية خالد العجمي إلى دور الإدارة في إطلاق مشروع الأسر الصديقة لمعالجة أوضاع الأطفال الذين لم يتسن لهم الاحتضان لمعوقات قانونية نتج عنه تواجد 8 أطفال من أصل 10 داخل الأسر الصديقة تحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل فريق متخصص في هذا الشأن.