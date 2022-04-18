قدم أبناء نادي الطموح وأسرهم لوحة رائعة من البهجة والتفاؤل والأمل عانقت نفحات الشهر الكريم في حفل القرقيعان الذي نظمه نادي الطموح الكويتي الرياضي وجمعية أولياء أمور الأشخاص ذوي الاعاقة والاولمبياد الخاص الكويتي بمشاركة شركة زين تحت شعار (قرقع ويانا) بمدرسة صالح شهاب بمشرف.



وشهد الحفل حضورا مميزا تقدمته رئيس مجلس إدارتي نادي الطموح وجمعية أولياء الامور والمدير الوطني للاولمبياد الخاص رحاب بورسلي وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله ورئيس وأعضاء مجلس ادارة ناديي التحدي ووربة الرياضي وممثلو وزارة الشباب والسفارة الأميركية لدى الكويت ومركز سمايل دزاين ونخبة من الاعلاميين. تضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية والتراثية والترفيهية والأهازيج الشعبية الخاصة بالقرقيعان وعروض الفريسة وبو طبيلة وبوجسوم والمسابقات والهدايا للفائزين. وأمضى الحضور أمسية ممتعة ادخلت الفرحة ورسمت البسمة على وجوه الجميع من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والحضور صغارا وكبارا، واختتم الحفل بتوزيع أكياس القرقيعان.



من جانبها، أعربت رحاب بورسلي عن سعادتها بأجواء البهجة والفرح التي عمت القاعة في هذه الاحتفالية التي تمثل إحياء لإحدى عاداتنا التراثية القديمة، والتي تساهم في ربط الاجيال الحديثة بموروثهم الشعبي والحفاظ على التراث والهوية الكويتية، مشيرة إلى ان قرقيعان الطموح يحمل مغزى أعمق في إدخال البسمة والسرور على الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الفرصة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم ودمجهم في المجتمع، وهي الغاية التي نصبو إليها في جميع الفعاليات الاجتماعية والرياضية والتوعوية التي ينظمها النادي والجمعية والأولمبياد الخاص. وجددت بورسلي التهنئة للجميع بما تبقى من أيام الشهر المبارك، وقدمت الشكر إلى الحضور وشركة زين للاتصالات، وجريدة «الأنباء» وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح الحفل.