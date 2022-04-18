أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي تعميما تضمن تحديد موعد تسلم نماذج صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية اثناء الخدمة وذلك في موعد اقصاه بداية مايو المقبل.



وقال المنفوحي في التعميم:



ـ عطفا على التعميم الإداري رقم 19 لنسة 2022 بشأن ضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.



ـ وبناء على ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم REG/2022/08295 المؤرخ في 13/4/2022 بشأن طلب حصر كافة الموظفين المستحقين لصرف البدل النقدي وتزويدهم بكشف تفصيلي بها وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها وتدقيقها والتأكد من جميع المبالغ للمستحقين وذلك حتى يتسنى لوزارة المالية موافاة البلدية بالآلية المناسبة للتوجيه بالصرف.



وعليه نوجه عناية كافة الوحدات الادارية بالبلدية بالتنبيه على موظفيها لمن يرغب في صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة التقدم بشكل عاجل بالطلب وفق الضوابط والآلية الواردة بالتعميم الاداري رقم (19/2022).



على أن يتم ارسال النماذج مجمعة لكل وحدة ادارية على برنامج التراسل الالكتروني وإرفاق نسخ واضحة خلال (15 يوم) عمل من تاريخ صدور هذا التعميم.



وذلك ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ اللازم كل فيما يخصه وإتمام الإجراءات وفق شروط الاستحقاق وموافاة وزارة المالية بالمطلوب.