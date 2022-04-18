رحبّت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بموظفيها وموظفي الشركات التابعة لها في غبقة رمضانية أقامتها في قاعة سلوى بفندق المارينا مساء يوم الخميس الماضي، وذلك تعبيرا عن تقدير شركة Ooredoo للجهود الحثيثة والعطاء، وتعزيزا لأواصر المحبة والتواصل فضلا عن ما يشتمل عليه شهر رمضان المبارك من رحمات بين جميع الناس، حيث أمضى الجميع أوقاتا طيبة أذابت الرسميات وقربت المسافات وقوّت العلاقات بين الموظفين وقياديي الشركة.



حضر الغبقة كل من رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت الشيـــخ محمد بن عبدالله آل ثاني وعضو مجلس إدارة Ooredoo الكويت د.حمد النعيمي وعضو مجلس إدارة Ooredoo الكويت د.يوسف الصليلي والرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين.



وانطلقت فعاليات الغبقة ضمن أجواء رمضانية تزخر بالألفة والبهجة على أنغام عرض فلكلوري حيث استقبلت الحضور بعدد من الأغاني الكويتية التراثية الأصيلة، ثم ابتدأ مقدما الحفل الإعلاميين المتميزين ليلى بارون وأسامة فودة اللذان رحبا بجميع الضيوف بحفاوة وقدما لهم عروضا استثنائية بفقرات الحفل، بالإضافة إلى سحوبات على هدايا قيمة ومسابقات شيقة جعلت من الأمسية ليلة لا تنسى.



وضمن الغبقة، ألقى رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن عبــــدالــــله آل ثاني كلمته قائلا: «أقمنا هذه الغبقة السنوية على شرف موظفينا والذين ندين لهم بالكثير من نجاحاتنا، تعبيرا منا عن فخرنا بهذه الكوكبة المميزة التي تنير شركة Ooredoo. لقد كانت أمسية ناجحة وممتعة للغاية ونحن سعداء بالحضور اللافت».



وتم خلال الغبقة عرض لفيديو وثق كل الإنجازات التي قامت بها الشركة في قطاع الاتصالات ومسيرة التحول الرقمي والذي أشاد به الحضور ولاقى استحسان الإدارة العليا. وشهدت الغبقة سحوبات على جوائز قيمة للحضور والتي كانت إضافة ممتعة للحضور.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: «لطالما كانت إقامة الغبقة جزءا لا يتجزأ من سياسة الشركة الجادة في التواصل مع موظفيها وتقوية الروابط التي تجمعهم والتي تتعدى المهنية، معولا على روح العائلة الواحدة والعطاء والتفاني والإخلاص الذي يتحلى بها كل أفراد عائلة Ooredoo الكويت والتي تجلت في إنجازات الشركة على مدار الأعوام الماضية».



يذكر أن شهر رمضان الفضيل يعد شهرا مميزا وله نكهة خاصة في أروقة شركة Ooredoo، حيث إن المناسبات مثل الغبقة وغيرها تعد مهمة ومميزة وعائلية. وجدير بالذكر أن موظفي Ooredoo يشاركون في مناسبة «قريش» سنويا قبيل بدء الشهر الفضيل. وتأتي مناسبة قريش التزاما من الشركة بتعزيز روح الأسرة الواحدة بين موظفيها، حيث احتفلت Ooredoo هذا العام وكعادتها السنوية بالقريش، إحياء للتراث الشعبي والعادات الرمضانية الأصيلة.