أنور بوخمسين: وحدة تنظيم التأمين لعبت دوراً مهماً في تنظيم السوق المحلي

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين أنور جواد بوخمسين بالدور المهم والجوهري الذي تقوم به وحدة تنظيم التأمين في تنظيم سوق صناعة التأمين بالكويت من خلال القرارات والتعاميم ونظم الربط الإلكتروني بين الوحدة وجميع الشركات الخاضعة للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.



وعبر بوخمسين، في كلمته على هامش الجمعية العمومية الـ 43 التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 65%، عن امتنانه بمنظومة الربط الإلكتروني في مختلف أجهزة الدولة، والتي ساعدت على تيسير الأعمال بشكل كبير سواء على مستوى الأشخاص ومستوى الكيانات العاملة بالكويت.



كما أشاد بحكمة وحصافة القيادة الكويتية في اتخاذ القرارات والتدابير والإجراءات الملائمة التي حافظت على استقرار الاقتصاد والأمن الكويتي من خلال تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية خلال العام المنصرم في ظل استمرار وجود آثار جائحة «كوفيد-19»، وكذلك التحديات التي واجهت الكيانات التجارية بالداخل والخارج.واستعرض بوخمسين أهم المؤشرات المالية لشركة وربة للتأمين، حيث أثنى على الأداء المالي والتشغيلي المميز للشركة خلال الأعوام الماضية وخاصة عام 2021، والذي جاء كثمرة لالتزام الشركة بالإستراتيجيات والسياسات والأهـداف الـمـوضـوعـة والمعتمدة من مجلس الإدارة، وجاءت جميع النسب إيجابية لتعكس الزيادة والربحية على كافة المستويات، فارتفع صافي ربح الشركة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 28.6%، وارتفعت حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم بنسبة 9.7%، وعلى الجانب التشغيلي، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 11.7%، وارتفع صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 17.9%، وارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 12.7%، وعلى جانب الاستثمار، ارتفع صافي عائدات الاستثمار بنسبة 50.9%، كما ارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 29.9%.



وأضاف: شجعت تلك المؤشرات الإيجابية لقيام الشركة بتطوير وتنمية أنشطتها، والتي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية للشركة بإضافة نشاط إعادة التأمين لأنشطتها لتعزيز العمليات التشغيلية بالشركة وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 25 مليون دينار وإضافة أغراض جديدة تتيح تنوع أنشطة وطرق الاستثمار، الأمر الذي يعزز من ربحية ومكانة الشركة على كل المستويات.



وأقرت الجمعية العمومية التي أقيمت تحت شعار «مستمرون في النجاح»، كل بنودها التي تلاها رئيس مجلس إدارة الشركة، كما أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للمساهمين المقيدين في سجـلات الـشركة.



كما جددت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الثقة في مجلس الإدارة الحالي بانتخابهم للفترة المقبلة من عام 2022 وحتى عام 2024 وهم: أنور جواد بوخمسين، الشيخ محمد الجراح الصباح، رائد جواد بوخمسين، حازم علي المطيري، رفعت غلاييني، رافد عبدالله الرفاعي (مستقل)، محمد مبارك المباركي (عضو مستقل)، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما: يوسف الصالح وصالح الطراد، مع انتخاب عضوين احتياطيين هما: يوسف الصالح وصالح الطراد، خاصة بعد النجاح والتقدم الملموس في تطوير الشركة وتعزيز ربحيتها ومكانتها والحفاظ على مكتسباتها، مؤكدين على ضرورة استمرارية الإستراتيجيات والسياسات المنتهجة تحت قيادة ورؤية مجلس الإدارة الحالي والمنتخب.



شركاء النجاح



أشار بوخمسين إلى دعم مساهمي الشركة الكرام الأوفياء لمسيرة عمل الشركة، وكذلك شركاء النجاح من معيدي التأمين، وشركات التأمين المحلية وكذلك مراقبي الحسابات، موجها لهم جميعا بالغ الشكر والتقدير. كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاع الرقابي وجميع موظفي الشركة، لإخلاصهم وتفانيهم وجهودهم لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والازدهار للشركة، والاستمرار في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.