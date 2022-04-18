قال رئيس إدارة المبيعات والتسويق في مجموعة «ألف» جمال الشاويش إن إمارة الشارقة تستقطب اهتمام المستثمرين الكويتيين، مشيرا الى أن مشروع الشركة «حيان» يمثل جوهرة التاج في قلب إمارة الشارقة على مساحة 8.7 ملايين قدم مربعة في أكثر المناطق تميزا في إمارة الشارقة على شارع الإمارات العابر، كما أن المشروع يضم العديد من المزايا، أبرزها: وجود أكبر بحيرة قابلة للسباحة في الشارقة وأكبر حديقة مجتمعية في الإمارة، كما أن المشروع يتمتع بسهولة الوصول إلى طريق مليحة وخورفكان، بالإضافة إلى أن المسافة الزمنية بينه وبين جامع الشارقة الكبير أقل من دقيقتين.

وأضاف الشاويش في تصريحات صحافية خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها المجموعة، أنه بالإضافة إلى المزايا السابقة، فإن المشروع يقع على بعد 5 دقائق من المدينة الجامعية بالشارقة، 10 دقائق من مطار الشارقة الدولي، 15 دقيقة من مطار دبي، و20 دقيقة من وسط مدينة دبي، مبينا أن مشروع حيان صممت وحداته السكنية بشكل يتناسب مع اهتمامات المستثمرين الكويتيين، حيث يعد المشروع وجهة المستثمرين الكويتيين الجديدة، بالإضافة إلى أن المشروع يستقطب استثمارات كويتية متنوعة.

وأوضح أن المشروع يتمتع بمزايا أخرى منها: مجمع فلل مستوحى من الطبيعة، حيث تم تصميمه ليعكس فكرة العيش بأسلوب عصري في أحضان الطبيعة.

يمزج مشروع حيان بين الطبيعة والمستقبل، ويضفي الفن عليهما متعة الحياة. بالإضافة إلى كونه أكثر المشاريع الذي يضم مساحات خضراء في الشارقة بواقع 40.000 شجرة، واحتوائه على مناطق خاصة للزراعة العضوية ومركز مجتمعي ومركز تجاري.