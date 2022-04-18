سجلت حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية علامة فارقة مهمة في برنامجها للباندا العملاقة وشراكتها مع الصين للحفاظ على هذا النوع الفريد، فقد استمتع الزوار بمشاهدة الشبل الذكر «شياو تشي جي» وأمه «مي شيانغ» وهما يلتهمان حلوى مجمدة في فناء خارجي بموئل الباندا العملاقة الشهير داخل حديقة الحيوان في الصباح، فضلا عن الشبل الذكر البالغ «تيان تيان» وهو يتلقى كعكة الثلج خاصته مع الغداء عند الظهيرة.



جاءت «عروض الأكل» في إطار حفل «باندافيرساري بارتي»، الذي أقيم في حديقة الحيوان احتفالا بالذكرى الـ 50 لإطلاق برنامج الباندا العملاقة وعقود من التعاون بين الصين والولايات المتحدة في إنقاذ الدببة من الانقراض. كما حظي رواد الحفل بفرصة تذوق معجنات الـ «باوتسي» المصنوعة على شكل باندا عملاقة، وتجربة فن الخط الصيني، ومشاهدة عروض رقص الأسد والعرض العالمي الأول لفيلم «الباندا المعجزة» الوثائقي الذي أنتجته قناة سميثسونيان.