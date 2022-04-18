٭ «أنا عارف اني كنت قاسي عليكم وما اعطيكم اهميتكم.. بس كنت اعطيكم حقكم»
بندر (فايز بن جريس) - «منهو ولدنا»
٭ «الكلمة لها وزن كبير اذا قلناها في مكانها.. اما الكلمة اللي تقولها في غير مكانها فمالها قيمة».
النوخذة شهاب (محمد المنصور) - «محمد علي رود 2»
٭ «إن الدولة التي تعمل على تقسيم شعبها واستعباده مصيرها إلى زوال»
موسى بن نصير (رفيق علي أحمد) - «فتح الاندلس»
٭ «الفارس ما يقط سلاحه وينحاش من المكان.. الفارس الحقيقي ينعرف وقت الشدايد..».
ذيب بن ذياب (داود حسين) - «عين الذيب»
٭ «ماكو أسوأ من الانسان الي معلق نفسه بوهم، لأن الوقت بيعدي والعمر بيمشي والوهم ثابت مكانه ما يتغير»
نادر (ميثم الحسيني) - «عائلة عبدالحميد حافظ»
٭ «مصير أي شخص يحب.. الهم والنكد.. السعادة بالحب ما تدوم»
سلمى (زهرة عرفات) - «عاشر صفحة»