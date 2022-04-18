القاهرة ـ ناهد إمام ـ هالة عمران



نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة المصرية ياسر جابر، صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصري.



وأكد جابر في بيان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطورا ملحوظا في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.



ولفت جابر إلى أنه يجري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقا لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.



من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن «تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بهدف تقديم مساعدات للمواطنين في حجز وحدات سكنية».



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لتدشين الصندوق أي صفحات جديدة على موقع فيسبوك، وأن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة للصندوق.



وذكر الصندوق أنه يمكن التواصل معه بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، والمتمثلة في الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع «فيسبوك» من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، محذرا المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات.



كما يمكن التواصل مباشرة مع صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر على الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستغرام على الرابط «www.instagram.com/shmffeg.