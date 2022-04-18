دارين العلي



انتهى فريق البصمة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من اعمال تركيب اجهزة البصمة الجديدة في نحو 60 موقعا من مواقع الوزارة الخارجية في الدوحة وحولي والسالمية والشويخ وصبحان بالإضافة الى المبنى الرئيسي في جنوب السرة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الاستمرار على الوتيرة المتبعة حاليا للعمل من شأنها تسريع الانتهاء من عمليات التركيب بالكامل، حيث تقوم الفرق بالعمل لمدة تتجاوز 10 ساعات بدعم من الطاقم النسائي في الفريق الذي بات ايضا يعمل في الميدان للمساندة في عمليات التركيب والبرمجة والتشغيل.



ولفتت المصادر الى انه تم حتى اليوم ادراج بصمة 22500 موظف في النظام الجديد من أصل نحو 27 ألف موظف، حيث ان المتبقي معظمهم من موظفي المحطات الذين ستدرج بصمتهم في مراكز عملهم دون الحاجة لقدومهم للوزارة عند تركيب الاجهزة في اداراتهم وذلك نظرا لحساسية عملهم.



وحول ما إذا تأثرت اجهزة البصمة بالحريق الذي وقع في الوزارة مؤخرا، قالت المصادر ان الاجهزة لم تتأثر إلا ان الفريق قام بعد الحريق بإزالتها احترازيا للكشف عليها ولتقييم الوضع المدني والبنية التحتية في اماكن تركيبها، كما تم الكشف على الكيبلات والملحقات ثم اعيد تركيبها خلال 24 ساعة وعادت للعمل بشكل طبيعي.



ويذكر ان نظام البصمة الجديد في الوزارة يعمل على بصمة الوجه وكذلك يمكن تحويله للبصمة الذكية التي ترصد حضور وانصراف الموظفين عبر متابعة هواتفهم الذكية، وتتم تجربة هذه الجزئية من النظام على اعضاء الفريق بهدف التأكد من فاعليتها.