أسامة دياب



افتتحت السفارة الأسترالية لدى الكويت بالتعاون مع بيت السدو معرض «جاراشارا.. رياح الموسم الجاف»، والذي يروي قصة أكثر من 25 فنانة من مركز بابارا النسائي في قرية مانينغريدا بمنطقة أرنهام في أستراليا وتقديم أعمالهن للمجتمع الكويتي، حيث تعتبر قبائل «بورارا» في الإقليم الشمالي بأستراليا «جاراشارا» مناسبة يحتفلون فيها بالرقص ترحيبا بنضج أغذية الأدغال والأدوية الطبيعية والنباتات.



واحتفالا بهذا التبادل الثقافي المهم وتقديرا للأعمال الفنية النسائية، دعا بيت السدو 3 مصممات كويتيات لاستخدام أشكال وفنون النسيج الأسترالي لتصميم عدة قطع فنية وعرض أعمالهن في المعرض وهن: مصممة الأثاث وصاحبة شركة مايز كريتيف بيبي الغانم، ومصممة الإكسسوارات وصاحبة شركة فولكلور ذا ليبل هيا العبد الكريم، ومصممة الأزياء وصاحبة مشروع سرداب 6 سعاد الصباح.



وبهذه المناسبة، قال السفير الأسترالي لدى الكويت جوناثان غيلبرت: يسعدني أن أساهم في تقديم المعرض إلى الكويت، لافتا الى ان فنانات مركز بابارا كنساء أستراليات من السكان الأصليين من قرية مانينغريدا في الإقليم الشمالي لأستراليا، قد أحيين ثقافتهن الغنية والعتيقة والتي لاتزال جزءا من مجتمعنا من خلال هذه الأعمال الفنية، وتحكي هذه القطع قصص حياتهن وتاريخهن، إلى حد كبير بنفس الطريقة التي يروي بها السدو قصة الكويت، وفرحون بالمشاركة والتعاون مع فنانات ومصممات كويتيات يستخدمن هذه الأقمشة في قطعهن التكميلية للاحتفاء بثقافتينا ودور المرأة في الفنون. وذكر غيلبرت أن فترة عمله سفيرا لبلاده ستنتهي في يوليو المقبل بعد قضائه 4 سنوات ونصف السنة في الكويت، معربا عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين وقضاء شهر رمضان الخامس له في الكويت، مشيرا إلى ان بلاده أصبحت مصدرا أساسيا للأمن الغذائي العالمي بتوفيرها القمح واللحوم بأشكالها بسبب الحرب في أوكرانيا.



من جهتها، قالت مؤسسة دار السدو الشيخة بيبي الصباح: نرحب بالتبادل الثقافي بكل أشكاله ونحتفي به، لاسيما ما يعزز الدور المهم للحرف اليدوية كرموز ثقافية قوية وأدوات للإلهام والتعبير الإبداعي والهوية، وأرحب بفنانات «جاراشارا» ومنسوجاتهن الجريئة، وأشكر مصمماتنا الكويتيات المتميزات سعاد الصباح، وبيبي الغانم، وهيا العبدالكريم على تصاميمهن الملهمة التي تندمج تماما مع الألوان والأشكال الفريدة لفنون النسيج الأسترالية.



بدورها، قالت مصممة الأزياء وصاحبة مشروع سرداب 6 الشيخة سعاد الصباح ان مشاركتها في معرض «جاراشارا» كان عن طريق دمج منسوجات نساء أستراليا وألوانها مع الأزياء الكويتية، مما أظهر جمال المشغولات التي حملت ثقافة بلدينا عبر استخدام الأقمشة الأسترالية لعمل المشغولات المعروضة.