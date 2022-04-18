بلغ المنتخب الأميركي نهائيات كأس بيلي جين كينغ للسيدات في التنس بفوز مثير 3-2 على نظيره الأوكراني في مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية، بفضل فوز مصيري في منافسات الزوجي.



تقدمت الأميركيات 2-0 ضمن منافسات يوم الجمعة، إلا أن الأوكرانيات قلصن الفارق السبت بداية بعد فوز دايانا ياستريمسكا (93 عالميا) على جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة بنتيجة 6-3،6-4، ومن ثم عبر كاتارينا زافاتسكا (201) الفائزة على شيلبي رودجرز (46) بالنتيجة ذاتها.



إلا أن كلمة الحسم كانت للثنائي بيغولا/ آسيا محمد على حساب ياستريمسكا/ لويدميلا كيشينوك بنتيجة 7-6 (7/5)، 6-3.



وانضمت بذلك الولايات المتحدة الى 11 منتخبا في النهائيات المقررة في وقت لاحق هذا العام، بينها سويسرا، وصيفة العام الماضي، وپولندا بقيادة المصنفة أولى عالميا ايغا شفيونتيك وأستراليا التي استفادت من إقصاء روسيا حاملة اللقب كجزء من العقوبات لغزوها أوكرانيا.



وكانت عطلة نهاية الأسبوع مليئة بالمشاعر بالنسبة للأوكرانيات اللواتي لعبن في ظل قلقهن على أفراد عائلاتهن الموجودين في أوكرانيا التي تتعرض للغزو الروسي منذ 24 فبراير الفائت.



قالت ياستريمسكا بعد فوزها على بيغولا «أحب دائما أن أمثل بلدي، لكن في الوقت الراهن، من الصعب أن أصف ما أشعر. قلبي في بلادي ولكن عقلي هنا».