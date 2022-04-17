أعلنت الهيئة العامة للشباب افتتاح دورة (مبادئ تنسيق الهدايا) التدريبية التي تقيمها في برنامج اعداد الشباب في المشاريع الصغيرة المتناهية الصغر والمشاريع المنزلية، ضمن الموسم الثاني من مشروع (المبادر المحترف) ، موضحة أن "مشروع المبادر المحترف مدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي، ويعمل على تدريب وتأهيل المشاركين لتـعزيـز قطـاع المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية لتمكين الشباب، وتنفيذا للسياسة الوطنية للشباب المعتمـدة مـن قبـل مـجلـس الـوزراء.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد إن المشروعات المتناهية الصغر والمشاريع المنزلية تشكل أكثر من 90٪ من جميع الشركات في المتوسط كما أنها تخلق فرصا وظيفية، مبينة أنها تسعى من خلالها إلى تفعيل مشاركة الشباب في قطاع المشاريع المتناهية الصغر، والتي تكسبهم المهارات المهنية و الإدارية والاستراتيجية التي تعود بالنفع على سوق العمل الكويتي والتنمية المجتمعية.

وأشارت الى أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والمشاريع المنزلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر جزء لا يتجزأ وركيزة أساسية لتطور ونمو اقتصادات الدول المتقدمة، وتمكينها يسهم في تنويع جدي وفوري لاقتصاد الكويت في ظل التحديات التي تواجهه.

وأضافت الهيئة أنها تسعى لدعم وتطوير ثقافة نشاط قطـاع المشاريع المتناهية الصغر بين الشباب مـن الجنسين بهدف خلـق واستحداث وظـائف جديـدة بسـوق العمـل للشباب الكويتي وتطبيـق الرؤيـة المنشـودة والأهـداف المتوقعـة والمتوافقـة مـع قـدراتهم وإمكانياتهم لتـوفير فرص العمل لهم.

وأوضحت أن برنامج ( اعادة تأهيل الشباب في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمنزلية) يقدم ثماني دورات تدريبية في مجال المشروعات المتناهية الصغر التي بدأت بتدريب 50 شابة وشابا منذ مارس الماضي ومستمرة الى مايو المقبل، وتعليم المشارك على كيفية عمل دراسة الجدوى والتخطيط المبدئي للمشروع والتسويق الإلكتروني ومبادئ التنسيق ومبادئ تنسيق الهدايا ومبادئ الطبخ وتدريب عملي للطبخ والعلامة التجارية والخطوات الأخيرة للمشروع.

وذكرت أن مشروع ( المبـادر المحتـرف ) يهـدف إلى تنمية الـوعي الاستثماري لـدى الشـباب بأهميـة المشـروعات الصغيرة والمتوسـطـة فـي تنميـة المجتمـع والتعريف بالفرص الاستثمارية.