برعاية السفير الفلسطيني رامي طهبوب، تقيم جمعية الكاريكاتير معرضا بعنوان «القدس في قلوب الرسامين»، والذي سيتم افتتاحه في يوم الأربعاء المقبل 22 الجاري، ويعزز هذا المعرض الموقف الكويتي مما يتعرض له المسلمون من الانتهاكات والعدوان الصهيوني عليهم في أرضهم المقدسة وفي الشهر الفضيل.



وقد صرح رئيس جمعية الكاريكاتير الفنان محمد ثلاب بأن هذا ليس بالمعرض الأول الذي تقيمه الجمعية حول القضية الفلسطينية، لكن جاء هذا المعرض تلبية لنداء صرخات الإنسان الفلسطيني المستمرة من أراضيه ولعدم احترام العدوان الصهيوني للشهر الفضيل. وأضاف أن الجمعية بفنانيها ساهموا بعمل لوحات فنية عديدة تصف القضية التي كانت ولاتزال من أهم القضايا التي تتمسك بها الكويت وتدعم أشقاءها الفلسطينيين.



وشكر ثلاب السفير الفلسطيني على تعاونه المستمر مع جمعية الكاريكاتير والفن الكويتي في دعم القضايا الإنسانية وأهمها القضية الفلسطينية، كما حرص على تشجيع المواطنين والفنانين على المشاركة في استنكار أي انتهاك عدواني ضد فلسطين والفلسطينيين.