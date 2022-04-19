ثامر السليم



أقامت عائلة الياسين غبقتها الرمضانية في صالة الشيخ عبدالله المبارك الصباح الكائنة في منطقة الخالدية، وحضر جمع غفير من الشخصيات يتقدمهم عدد من السفراء والنواب وأعضاء في المجلس البلدي ومسؤولون ومحبون، حيث تم تبادل الأحاديث الودية في أجواء رمضانية بعد أداء صلاة التراويح في المسجد.



وبهذه المناسبة، قال العم جمعه الياسين، إن اللقاء الأخوي في رمضان سمة من سمات أبناء الكويت الذين يحرصون على تعزيز العلاقات الأخوية وتقوية الروابط وتلبية الدعوة، شاكرا جميع من حضر للتهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والقيادة الرشيدة، وأن يعيد عليهم رمضان عاما بعد عام في صحة وعافية.