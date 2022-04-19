السبيل: اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي له شروط لانضمام النقابات.. وندعم مطالب العاملين



أسامة أبو السعود



أقامت نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية غبقتها الرمضانية الاولى في اجواء ودية مميزة بحضور وزير الداخلية الاسبق الشيخ ثامر العلي وعدد من رؤساء النقابات والاتحاد العمالية. وهنأ رئيس النقابة بدر الصواغ في تصريح لـ «الأنباء» وزير الداخلية والوكيل والوكلاء المساعدين وجموع العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا ان هذه اللقاءات هي ما جبل عليها اهل الكويت.



وردا على سؤال حول مطالب النقابة بعد تشكيل مجلس ادارتها الجديد برئاسته، قال الصواغ «أهم مطالبنا حاليا هي صرف مكافأة الصفوف الامامية ومساواة المدنيين بالعسكريين في وزارة الداخلية، والوزير يدعم مطالبنا».



ووجه الصواغ الشكر لجميع الحضور، متمنيا المزيد من الخير والازدهار والتنمية لوطننا الحبيب الكويت الغالية تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



من جهته، وجه رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي حسين السبيل العازمي التهنئة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين وجموع ابناء الشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأكد السبيل ان اللقاء هو الاول بعد ان انكشفت هذه الغمة بعد عامين من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا ان هذه الغبقات واللقاءات الرمضانية هي ما جبل عليه اهل الكويت على مدى تاريخهم.



وردا على سؤال عن موعد انضمام نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية لاتحاد العاملين بالقطاع الحكومي، قال السبيل «ليس هناك أي اشكالية ونحن بيننا وبينهم تعاون وائتلاف وتنسيق متواصل».



واضاف قائلا «ولكن اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي له شروط معينة لدخول النقابات، كما أكدت ان الاخوة في نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية دائما هناك تواصل معهم ونحن في اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي ندعم جهودهم ومطالباتهم العادلة ومسيرتهم النقابية، لانهم من النقابات الفاعلة».



وختم السبيل تصريحاته بالقول «نحن نرحب بجهود جميع النقابات وندعمها، لأننا جميعا نمثل العمال وندعم مطالبهم العادلة سواء نقابات الاتحاد الحكومي او النقابات الزميلة».