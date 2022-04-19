باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة وحصلت «الأنباء» على نسخة منها أن الكويت استوردت ما يصل إلى 402 ألف ساعة ثمينة مرصعة بأحجار كريمة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، لافتة أن الرسوم التي حصلت عليها الإدارة جراء تلك الساعات الثمينة بلغت ما يصل إلى 31.5 ألف دينار، حيث وصلت 227.4 ألف ساعة ثمينة من فئة 0.1 (تيتانيوم - ذهب + الماس، بلاتين+ الماس) كما تم تحصيل رسوم عليها بلغت 22.8 ألف دينار، مضيفة أنه وصلت 175 ألف ساعة من فئة 0.05 (ذهب - استيل+ذهب - بلاتين) بإجمالي رسوم حصلتها الوزارة بلغت 8.7 آلاف دينار. وأضافت الإحصائية أن الكويت استوردت 4566 مسباحا من الخارج عالية القيمة تم أخذ رسوم عليها بلغت 2.2 ألف دينار، حيث تم فحص 3 فقط في مقر المعاد الثمينة بالمباركية بينما تم فحص المتبقي في مطار الكويت الدولي. وكشفت بيانات رسمية أن نحو 10.4 أطنان من الذهب دخلت السوق المحلي خلال أول 3 اشهر من العام الحالي، وذلك بعدما وسمته إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة، والتي حصّلت من خلالها رسوم وسم بلغت نحو 573 ألف دينار. وأظهرت البيانات أن نحو 83% من المعدن المدموغ ذهب خالص بواقع 8.67 أطنان، بينما تتضمن الكمية الموسومة 1.08 طن ذهب مطعم بأحجار ذات قيمة، و628.3 كيلوغراما من الذهب مطعم بالألماس.