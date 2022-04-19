محمد المطيري: 82 مليون دينار قيمة حجوزات السفر بالكويت في 3 أشهر

قال مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان إن صناعة الطيران المدني تأثرت بشكل كبير خلال جائحة كورونا وعلى مدى عامين كاملين.



وأشار الفوزان، في كلمة له على هامش الغبقة الرمضانية لاتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية، إلى أن التقديرات الأولية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) قدرت الخسائر المتوقعة بالقطاع خلال 3 سنوات تشكل الفترة من 2020 إلى 2023 تصل إلى 200 مليار دولار.



وأضاف: إيمانا من الإدارة العامة للطيران المدني بأهمية دعم قطاع الطيران المدني في الكويت بكل مجالاته أثناء الجائحة، حرصت الإدارة على تخفيف العبء عن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت من خلال التسهيلات المقدمة للشركات.



وختم الفوزان معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشا في حركة النقل الجوي وأن تعود مكاتب السياحة والسفر في الكويت إلى سابق عهدها، إذ تعتبر داعما رئيسيا لانتعاش سوق النقل الجوي في البلاد.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر محمد المطيري إن كل المؤشرات تظهر أن العام الحالي لسوق النقل الجوي إذا لم يكن مماثلا في أرقام 2019 فإنه سيتفوق على تلك الأرقام.



وأوضح المطيري في كلمته، أنه طبقا لاحصائيات وأرقام «اياتا»، فإن مجمل مبيعات مكاتب السياحة والسفر في أول 3 شهور من 2022 بلغت نحو 82 مليون دينار أي بمعدل يناهز 27 مليون دينار شهريا.



وقال المطيري، إذا استمررنا بمعدل المبيعات الحالي وحتى نهاية العام 2022 ستتجاوز مبيعاتنا 320 مليون دينار، مبينا أن مجمل مبيعات المكاتب في 2019 قبل الجائحة مباشرة بلغ 312 مليون دينار وكل المؤشرات والأرقام تقول إذا لم نكن في نفس أرقام 2019 فسنكون أفضل منها.



وذكر أن مؤشرات حجوزات السفر لـ 6 أشهر مقبلة، تظهر أنه تم تصدير ودفع قيمة تذاكر بما يعادل 1.5 مليون تذكرة حتى منتصف ابريل، ومازالت فترة الـ 6 أشهر ستنتهي في سبتمبر، وهو ما يعني أن هناك نحو 7 ملايين تذكرة ستحجز في الـ 6 أشهر المقبلة.



وأشار المطيري إلى أن الاقبال على الحجوزات يأتي في وقت لم تكن فيه الزيادة في أسعار التذاكر كبيرة في ظل تحديات مثل التضخم وتداعيات الجائحة وارتفاع أسعار النفط عالميا.



واستشهد المطيري بأن متوسط سعر التذكرة حتى اليوم يبلغ 125 دينارا وهو سعر في متناول الجميع، وفي 2019 بذات التوقيت كان متوسط السعر 107 دنانير.



وأضاف: بعد الجائحة ومعدلات التضخم المتزايد، وارتفاع أسعار النفط والوقود بالتبعية مازال متوسط سعر التذكرة 125 دينارا في شهر أبريل، ما يعني أن الأسعار مازالت في متناول الجميع، وهي فرصة أن نحقق في هذه الـ 6 أشهر 7 ملايين راكب.

47 شركة سفريات جديدة بعد الجائحة

أشــار المطـــيري إلى ثقة المستثمرين في قطاع الســياحة والسفر وقدرته على تسجــــيل أرقــــام متنامية، وهو ما انعكس في زيادة أعــــداد مكاتب السفر بنحو 11%، إذ بلغ عددها في 2019 نحو 432 مكتبا، واليوم يبلغ عددها 479 بزيادة 11% بما يعادل 47 مكتبا ما يعــــني وجود ثقة في الاستثمار بالقطاع وأن 2022 سيكسر الأرقام السابقة.