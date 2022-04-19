الإطالة في التراويح



حثت الشريعة على التخفيف في الصلاة، فكيف نطيل في التراويح؟



نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه عن التطويل، لم يكن في صلاة النفل الذي يجوز للناس التخلف عنه والخروج منه، انما كان في الفرض الذي لا يجوز لهم التخلف عنه ولا الخروج منه إلا بعذر شرعي، والذي هم ملزمون به قصداً وإتماماً.



صلاة القيام



هل بمقدور الإنسان الإطالة لوحده في قيام الليل؟



نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال في صلاة الليل، كما بين ابن مسعود رضي الله عنه حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة حتى همّ ان يقعد ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، وكما في حديث حذيفة رضي الله عنه حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، والنساء، وآل عمران. رواه مسلم.



رفع الصوت بقراءة القرآن



ما حكم رفع الصوت بالقراءة لمن يصلي وحده؟



له ذلك، على ألا يؤذي أحدا، ويجوز له خفضه.



صلاة التراويح



ما كيفية أداء صلاة التراويح؟



لها حالات منها:



٭ الأولى: أداؤها مثنى مثنى، ثم الوتر بركعة واحدة.



٭ الثانية: يصلي خمس ركعات متصلة، لا يسلم إلا آخرهن.



٭ الثالثة: يصلي بسبع ركعات لا يسلم إلا في آخرهن.



سواك النعناع



هل الاستحباب في السواك يشمل النوع الذي فيه مواد مضافة، كالنعناع وغيره؟



٭ لا يشمله الاستحباب، لكن على الصائم تجنب السواك إذا اضيف اليه طعم خارج عنه، كالليمون والنعناع.