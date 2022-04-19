٭ «أنا ولدكم أقدركم واحترمكم بكل شي إلا بالظلم».
هلال (عبدالله البلوشي) - «نوح العين»
٭ «قبلچ أخذت ثلاث حريم وانتِ الرابعة، اخذتج وبنشرت!»
عبدالعزيز اللاهوب (سعد الفرج) - «الزقوم».
٭ «السلام يبيله صدق مو ريال يلف ويدور على مرته».
راوية (نور) - «ناطحة سحاب»
٭ «الحب ما له عمر، وماله وقت بعد»
هنادي (هنادي الكندري) - «كيد الحريم»
٭ «الخشونة وقسوة القلب مو في كل الاحوال قوة.. المرة بحاجة للكلمة الطيبة.. وللنظرة الحلوة.. وللمعاملة اللي تخليها تحس بأمان».
خزنة (شيماء سبت) - «عين الذيب»
٭ «الحياة قصيرة.. لا تخلينها تاخذ منك السعادة.. أنت طاوعيها».
النواخذه شهاب (محمد المنصور) - «محمد علي رود 2»
٭ «شصاير حق الناس.. شفيهم يحبون يؤذون بعضهم البعض.. ليش ما يحبون الخير؟.. ليش ما يتمنون للناس مثل ما يتمنون لنفسهم؟».
ماجدة (باسمة حمادة) - «حبي الباهر»