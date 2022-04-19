بشار جاسم



بعد توقفها العام الماضي عن الدراما الرمضانية تقدم الفنانة القديرة سعاد عبدالله مسلسل «ناطحة سحاب» مع الكاتبة نوف المضف التي تعاونت معها في العديد من الأعمال السابقة آخرها «جنة هلي»، للأسف أم طلال تعيد «كاركتر» سبق ان قدمته في عدة أعمال، وحتى على صعيد الشكل الخارجي للشخصية لا يوجد جديد (المرأة الأنيقة والثرية)، لذا كان من المفترض ايجاد نص مغاير أو التوقف كاستراحة محارب، أنا ضد مقولة «هذا الموجود» فيجب البحث عن نص بفكر جديد وشخصيات جديدة غير مكررة. ان ام طلال تمتلك وهجا على الشاشة وكاريزما وحضورا وقدمت من خلال الـ 55 عاما نجاحات وإخفاقات، ولكن «ناطحة سحاب» كان أشبه بالصدمة لنا، فاسم سعاد عبدالله أكبر بكثير من هذا العمل، ومن حبنا لها نقول هذا الكلام.



«ناطحة سحاب» من بطولة العديد من النجوم منهم شيماء علي، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، نور، فهد العبدالمحسن، فخرية خميس، روان العلي، عبدالعزيز صفر، سماح طلال، باسم أحمد الحليل، والعديد من النجوم وهو من اخراج عيسى ذياب.



تدور القصة بشكل عام حول عامرة (سعاد عبدالله) وأختيها راوية (نور) وسمر (شيماء علي).



عامرة صاحبة العمارة والشركات بعد ورثها لأبيها وبيع نصيب أختيها من الورث لها.



العمل اجتماعي لايت خفيف ولكن أحداثه بطيئة جداً، وللأسف لا تقدم الكاتبة نصا متكاملا يتماشى مع السباق الدرامي، بل نرى تتابع أحداث تسير كالسلحفاة مع مط الكثير من المشاهد.



عامرة بيوم وليلة وبعد إزعاج رافد (حسين المهدي) لها بالشارع تتبنى موهبته وتداريه ليل نهار حتى اصبح بطل رالي مشهورا، ومنان او حمني (يعقوب عبدالله) درس علم الجريمة في أميركا ويعمل مخبرا وأشبه بجاسوس لعامرة! ويتكلم هندي امام الجميع ماعدا عامرة (سعاد عبدالله).



يعقوب كرر هذا الدور أو بالأحرى «كاركتر» الهندي في مسلسل «كان في كل زمان» لهبة مشاري حمادة ومسلسل «أنا عندي نص» للدكتور حمد الرومي، ومن غير المنطقي ان اغلب مشاهده مع عامرة.. وفي نفس الوقت يراقب ويحلل 24 ساعة ويعيش قصة حب دون أي مشاهد له عن ذلك خلال الحلقات الأولى!.. باختصار تحول إلى المحقق كونان مو منان..! بالإضافة إلى ذلك وبعد الحلقة العاشرة تكتشف أختا عامرة سمر (شيماء علي) وراوية (نور) انها قامت بتربيته بعد وفاة والديه بحادث سيارة...!



راوية (نور) تؤدي دور الزوجة المتأمركة مع زوجها عبدالعزيز صفر (طارق) فهما (free) ولديهما ابن اسمه «جورج بوش» والطامة الكبرى أن شخصية جورج يؤديها الممثل طلال باسم.. والمفروض انه شاب عمره 30 سنة، وطلال غير مقنع في انفعالاته، وهذا الدور كان يحتاج الى ممثل اكبر سنا وأكثر نضجا فنيا.



سمر (شيماء علي) شقيقة عامرة الصغرى التي باعتها نصيبها من الورث قبل زواجها، لديها بنتان من زوجها عبدالوهاب (أحمد الحليل) الذي ظهر فجأة بالحلقة التاسعة من دون أي مقدمات في دور شخص «متعاط».. كما تكتشف ابنة سمر بالحضانة ان احد الاطفال أخوها من والدها عبدالوهاب بحسب اسمه.. وفجأة يختفي الحليل مجددا.. شيماء ممثلة رائعة وأبدعت بظهورها في مسلسل «كف ودفوف» لكن كيف قبلت بهذا الدور؟ فالبرغم من أدائها فإن الدور (ماكو شي) مجرد ظهور ومشاركة لا أكثر.. يشارك فيه العديد من النجوم منهم سماح التي تقدم شخصية د.سامية كضيفة على المسلسل.. وبعكس ادائها الرائع في «موضي قطعة من ذهب» جاء أداؤها باهتا.



في المقابل تتميز رانيا شهاب في شخصية «بشاير» رغم حجم دورها القصير جدا لكنها تقنعنا بالشر الذي يسكن قلبها، وكذلك يعطي المخرج عيسى ذياب فرصة للممثل محمد اشكناني الذي يقدم دورا جيدا.



ونتوقف عند الفنانة فخرية خميس التي تجسد شخصية عنان بنت خالة عامرة.. دور امرأة متصابية وكان يفترض ان تؤدي هذا الدور فنانة اصغر عمرا من فخرية، شخصية عنان فيها شبه كبير لأدائها دور فتون بـ «الحيالة»، وسهير البابلي في دور بكيزة الدرملي لكن الكوميديا هنا مفتعلة ومتملقة الى حد كبير.



عامرة تحب تستثمر مواهب الشباب وتدعمهم وتسكنهم بعمارتها وتصرف عليهم رغم تكرارها جملة (يا من شراله من حلاله علة).. الجميل بالعمل تسليط الضوء على بطل الرالي مشاري الظفيري الذي من خلال دوره عرفنا ان الكويت هي الأولى خليجيا والثانية عربيا التي تنظم الرالي.



الفنان فهد العبدالمحسن الذي ظهر متأخرا يقدم شخصية العم خلدون التاجر والناشط السياسي، حيث قدمها بشكل و«كاركتر» جميل. فهد فنان حضوره يضيف للعمل ويؤديه بحرفية عالية متقنا إظهار الشر الذي بداخله ويبعد ابنة اخته عن «منان» او «حمني» بضربه وإذلاله امامها.



زوج سمر يتعاطى وزوج راوية يتعاطى واصبح رافد يتعاطى.. التعاطي سواء الكحول او المخدرات او الحشيش غير مبرر.. هناك مشاهد عديدة مرت مرور الكرام كحشو للحلقات لا اكثر..



المخرج عيسى ذياب لا غبار على اخراجه للعمل، كون العمل بسيطا وخفيفا ولا يحتاج الى استعراض العضلات الإخراجية، لكن الاحداث البطيئة والموسيقى التصويرية افسدت بعض المشاهد الجميلة.. مشاهد عامرة ورافد ومنان طويلة ومملة وكان النص يحتاج الى اعادة تدوير من ذياب الذي يبدو انه تعامل معه على قاعدة (هذا الموجود).. التعديلات الكثيرة التي يحتاج اليها النص تجعله يبدو وكأنه ليس نصا لنوف المضف التي كتبت ثريا ونوايا 1 ونوايا 2 وحتى «جنة هلي» الذي كان أعمق وأفضل نوعا ما رغم الملاحظات الكثيرة عليه من ناطحة نوف المضف الحالية.. للأسف.. ناطحة سحاب بناية متهالكة آيلة للسقوط!

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