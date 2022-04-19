محمد الجلاهمة ـ مبارك التنيب



أعلن مصدر أمني في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان وزارة الداخلية بصدد فتح الزيارات العائلية لمختلف الجنسيات بما فيها الجالية اللبنانية في الثامن من مايو المقبل.



وأشار المصدر الى ان الضوابط القديمة نفسها، وأبرزها ان يكون راتب «الكفيل الوافد» مناسبا لاستضافة عائلة، ستطبق على تلك الزيارات العائلية التي سوف يتم اصدارها في السابع من الشهر المقبل.



وتأتي اعادة العمل بالزيارات العائلية بعد توقف دام لأكثر من عامين جراء تفشي فيروس كورونا.



وذكر المصدر أن إعادة الزيارات لأهداف أسرية وعائلية وأيضا لكون هذه الزيارات تسهم في زيادة الحركة التجارية.



ولم يوضح المصدر ما إذا كانت الزيارات ستتطلب وجود ما يفيد تلقي الزائر جرعات مضادة للفيروس أم لا.



من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن أنواط «الفارس» للشرطي حتى رتبة نقيب ونوط «القائد» للرتبة من رائد حتى عقيد ونوط «اللواء» للعميد فما فوق نزلت أمس الأول في حسابات المستحقين، وكان بعض من المستحقين نزلت في حساباتهم ولم تنزل في حسابات آخرين، وعليه وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بسرعة صرف النوط، وهو ما حدث من قبل الإدارة المالية وشؤون القوة في الوزارة والتي حصرت أسماء ممن لم يصرف لهم وضخت في حساباتهم، يشار إلى أن النوط يقابل باستحقاق 60 تصرف شهريا.