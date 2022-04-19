حنان عبد المعبود



أقامت منطقة الأحمدي الصحية غبقتها السنوية للعاملين والمراجعين، بحضور مدير المنطقة د.أحمد الشطي ومشاركة كبيرة من العاملين في جميع الأقسام والمراكز الطبية، وسط أجواء أسرية رمضانية.



وعلى هامش المناسبة، قال مدير المنطقة د.أحمد الشطي إن هذا الاحتفال يأتي تزامنا مع الذكرى الـ 41 لافتتاح مستشفى العدان، لافتا الى أن الغبقة اتسمت بروح العائلة خاصة بمشاركة العديد من الأقسام الإدارية والفنية في المستشفى وكذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية.



وهنأ د.الشطي الحضور بحلول شهر رمضان الفضيل، واستحضر قيم العطاء والإيثار والتعبد في خدمة المرضى واستعرض بعض جوانب الإنجاز رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ومن هذه الإنجازات:



زراعة أول قلب بشري في الكويت، وزراعة أول كبد بشري أيضا بكوادر وطنية كويتية، والفوز بجائزة التميز العالمية للايكمو.



كما أشاد الشطي بوجود 31 مركزا طبيا للرعاية الصحية الأولية وصروح طبية مثل مركز الدبوس للقلب ومركز الخزام لغسيل الكلى.



فضلا عن البحث الطبي وبرامج التدريب المستمر بمنطقة الأحمدي الصحية.



وكان من اللافت حضور كبير للعاملين الإداريين والفنيين والخدمات المساندة والفرق الطبية، وأحد المرضى وهو المستشار محمد القحطاني الذي ارتجل كلمات من القلب إلى القلب عبر فيها عن اعتزازه بالرعاية الصحية التي تلقاها بالمستشفى وتقديره لأفراد الفريق الطبي كل في اختصاصه.



وحضر الغبقة الشيخ فهد بن جامع، والإعلامي سعد الفندي ووكيل الإذاعة بوزارة الإعلام والعديد من أبناء ووجهاء الأحمدي.