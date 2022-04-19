أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء»، عن أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قررت ترسية استشاري مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة المرحلة الثالثة على شركة ارنست آند يونغ للاستشارات بقيمة 1.5 مليون دينار. وقال المصدر إن المشروع سيتم إنشاؤه في إطار خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة عام 2030. وأشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا رصدت لها ميزانية تتجاوز 1.2 مليار دينار، وخصصت لمعهد الكويت للأبحاث العملية ميزانية لتنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 185 مليون دينار، وتم إسناد المرحلة الثانية الى مؤسسة البترول الكويتية بميزانية تقديرية تبلغ 551 مليون دينار لإنتاج 1500 ميغاواط (قبل أن يتم الإلغاء من قبل مجلس الوزراء)، أما المرحلة الثالثة فستنفذها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 528 مليون دينار.