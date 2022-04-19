وزعت لوياك مؤنة شهر رمضان على عدد من الأسر المتعففة في الكويت وذلك ضمن برنامج لوياك الرمضاني، حيث تم توزيع أكثر 226 صندوقا تحتوي على المواد الغذائية الأساسية على 50 من الأسر المتعففة، وذلك برعاية من شركة «بي بي كويت»، وبمشاركة 26 متطوعا ومتطوعة من «لوياك».



وأوضحت مديرة البرامج وعلاقات الشركات في «لوياك» منى زعيتر أن لوياك تضع نصب عينيها دائما مساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم، حيث إننا نحاول التخفيف من الصعوبات التي يتعرض لها الناس من حولنا بقدر استطاعتنا لنوفر لهم سبل الراحة والعيش الكريم. وتابعت: فخورة جدا بتعاوننا للعام الثاني على التوالي مع شركة بي بي كويت وهذا يدل على إيمان الشركة برؤية وأهداف لوياك.



من جانبه، عبر مدير عام شركة «بي بي كويت» آنار علييف عن استحسانه في المشاركة بهذه المبادرة قائلا: يسعدنا التعاون مع لوياك في توزيع مؤنة شهر رمضان المبارك على عدد كبير من الأسر المتعففة في الكويت مما يدل على التزام شركة بي بي بتحسين حياة الناس وصحتهم ورفاهيتهم مما يتواءم مع استراتيجية الشركة عالميا، وكذلك أود أن أشكر جميع المشاركين في هذه المبادرة وجميع من ساهم في دعم مجتمعنا خلال هذه الفترة.