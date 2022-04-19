القاهرة ـ ناهد إمام



استأنفت شركة (مصر للطيران) امس رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة بنغازي الليبية، بعد فترة توقف استمرت نحو 11 عاما.



ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.



وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ـ امس ـ إن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بني غازي في ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.