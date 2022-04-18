ضمن أنشطة القسم الدورية، وفي نهار رمضاني مميز من يوم الخميس الموافق 14/4/2022، أقام قسم النقد والأدب المسرحي حلقة نقاشية (سيمنار) بإدارة رئيس القسم د. سعداء الدعاس، ومشاركة فاعلة من أساتذة القسم: أ.د. خالد عبداللطيف رمضان، د.علي العنزي، د.منى العميري، وحضور جميع طلبة الفرقة الثالثة، وذلك للتعرف على اختياراتهم المبدئية لمشاريع التخرج، ومناقشتهم فيها قبل اعتمادها بصورة نهائية في نهاية الفصل الدراسي الثاني.



ويأتي السيمنار استمرارا للنهج الذي بدأ به القسم في العام الماضي، من إتاحة الفرصة للطلبة للاستماع لوجهة نظر أساتذتهم باختلاف توجهاتهم، قبل الاختيار النهائي لمشاريع التخرج، ترسيخاً لمبدأ التنوع المعرفي، وتعدد الآراء، وذلك عبر إعادة إحياء لتقليد سابق كان معمولاً به في القسم قبل سنوات طويلة، أسس له أساتذة لهم ثقلهم الثقافي والنقدي، حيث كان يتم الاجتماع بطلبة الفرقة الثالثة بحضور جميع الأساتذة لمناقشة الطلبة في خياراتهم وتقويمها بالرأي العلمي السديد.



وقد قام الطلبة باستعراض خياراتهم المبدئية، ومن ثم أبدى الأساتذة وجهة نظرهم في كل موضوع، بمناقشة زوايا الطرح، والإشكالية التي يعتمد عليها كل موضوع، متوقفين عند مواطن الخلل، تاركين حرية القرار النهائي للطالب في التعديل أو الحذف أو الإضافة، وذلك إنطلاقا من الإيمان الكامل لأساتذة قسم النقد بأن الطالب يمتلك الحرية الكاملة في تحديد الموضوع الذي يرغب بالاشتغال عليه في مادة المشروع، بما يتناسب وتوجهاته، ويعبر بشكل مستقل عن شخصيته وأفكاره دون فرض من أحد، وأن الآراء المطروحة من قبل الأساتذة ليست أكثر من سراج لإنارة الطريق لهم.



وفي نهاية السيمنار أشادت الدعاس بالجهد الذي تكبده الأساتذة الكرام في رمضان من أجل طلبتهم، حيث امتد الحوار لثلاث ساعات متواصلة، لم يترك فيها الأساتذة شاردة أو واردة إلا وأولوها اهتماماً كبيراً من النقاش، حرصاً منهم على مصلحة الطلبة وتقديراً لجهدهم في التفكير ومساعدتهم للوصول إلى موضوعات مميزة وغير مكررة ، ضمن الإطار الأكاديمي الرصين.



ومن الجدير بالذكر أن هذا هو السيمنار الثاني الذي يقيمه القسم، حيث أقيم الأول في الفصل الأول من العام الماضي، وبناء على رغبة الأساتذة أقيم السيمنار الثاني في الفصل الثاني من العام الحالي.



حضر السيمنار طلبة الفرقة الثالثة: استقلال هزاع، آلاء سليم، أسيل القداح، الحر عبدال، حصة الحمدان، حنين سالمة، رنا حافظ، شيخة الحبيب، عبدالعزيز الذويب، عبدالملك الذويب، علي صالح، علي الحمداني، غدير عباس، فاطمة الزهراء عاشور، لانا خالد، منيرة العبدالجادر، نواف سرحان.