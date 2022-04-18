الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري بجميع أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة من أجل إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.



وبحث الجانبان خلال الاتصال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ووجهات النظر تجاهها وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة.



وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع فيه الأمم المتحدة بجميع أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة من أجل إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين، مؤكدا مواصلة الكويت لدورها الإنساني ومساندة الجهود الدولية الرامية لحل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.