د. الشطي: نوزع السلال الغذائية ووجبات الافطار على مخيمات اللاجئين في الحدود التركية السورية



اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرأنية د. محمد الشطي استمرار الجمعية في تنفيذ مشروع افطار الصائم داخل الكويت وخارجها مشيرا الى الدعم الكريم الذي تلقته الجمعية من شركة كيبك (KiPiC ) البترولية المتكاملة لتوزيع 2250 وجبة افطار صائم في خمس مناطق تتواجد فيها العمالة بكثافة عن طريق فريق العمل التطوعي الذي تعاقدت معه الجمعية لتنفيذ المشاريع الجماهيرية داخل الكويت.



وقال الشطي في تصريح صحفي: ان التبرع الكريم من (كيبك) جاء متماشيا مع مشاريع الجمعية الرمضانية الموسمية والتي ركزت فيها الجمعية على مشروعين اساسيين هما افطار الصائم ومشروع توزيع السلة الغذائية والذي تنفذهما الجمعية في داخل الكويت وفي سبع دول اسلامية خارج الكويت، بالاضافة الى المشاريع الموسمية الأخرى ككسوة العيد وحفر الابار وانشاء الحلقات القرآنية ونشر العلوم القرآنية وانشاء المساجد وغيرها.



واشاد د الشطي بالتعاون مع كيبك الذي توج بتوقيع بروتوكول تعاون في عدة مجالات كان اهمها توفير حلقات قرآنية تشرف عليها الجمعية خدمة لأبناء الموظفين في الشركة وتوفير المعلمين الأكفاء للإشراف على الحلقات.



ودعم مشروع افطار الصائم الذي تنفذه الجمعية حاليا في المناطق التي تم اختيارها.



في الوقت الذي تنفذ فيه الجمعية مشروع افطار الصائم وتوزيع السلال الغذائية على مخيمات اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية السورية التركية وشكر د. الشطي كيبك على دعمها لافطار الصائم كما شكر المحسنين والمتبرعين الذي تفاعلوا مع مشاريع الجمعية القرآنية والخيرية واعدا بالمزيد من العطاء لاهل القرآن والمسلمين المحتاجين في كل مكان.