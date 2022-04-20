





استخدام فرشاة الأسنان



بعد الامساك، هل يجوز لي تفريش اسناني بالمعجون؟ واذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟



لا بأس بعد الامساك يدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وانما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام.



اما استعمال المعجون فلإظهار كراهته لما فيه من الرائحة، ولأن له طعما قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه، فمن احتاج اليه استعمله بعد السحور قبل وقت الامساك، فإن استعمله نهارا وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة، فإن خرج دم يسير من الاسنان حال تدليكها بالفرشاة او السواك لم يحصل به الافطار والله اعلم.



الأكل أثناء الأذان



قال تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ـ البقرة: 187)، ما حكم من اكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد أذان الفجر بربع ساعة؟



ان كان المذكور في السؤال يعلم ان ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وان علم انه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، اما ان كان لا يعلم هل كان اكله وشربه بعد تبين الصبح او قبله فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، ولكن ينبغي للمؤمن ان يحتاط لصيامه وان يمسك عن المفطرات اذا سمع الأذان إلا إذا علم ان هذا الأذان كان قبل الصبح.