صالة للنخبة ورعاية متميزة لضمان تجربة لا مثيل لها

باهي أحمد



لتقديم تجربة عملاء متميزة وأكثر رقيا، أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عن افتتاح مركز لكزس الأحدث والأكثر تطورا في الأحمدي.



وحضر حفل الافتتاح فيصل بدر محمد الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي للعمليات، ومحمود أبوظهر مدير أول أعمال لكزس، وأعضاء فريق مبيعات وخدمة لكزس بحضور ممثلين عن الصحافة والإعلام.



وبهذه المناسبة، قال فيصل بدر محمد الساير، رئيس مجلس إدارة الساير القابضة: لن ندخر جهدا للاستثمار في منشآتنا، وسنوفر لعملائنا الكرام كل ما يلزم وعلى كل المستويات، بشكل يفوق التوقعات للحفاظ دوما على سعادة عملائنا.



من جانبه، قال محمود أبوظهر، مدير أول أعمال لكزس: التطوير والتحسين هي عمليات متواصلة في لكزس الساير، ونحن نسعى باستمرار لتحقيق ذلك. وتتمثل فكرة تطوير مركز الأحمدي في تعزيز تجربة عملائنا ومنحهم التجربة الأكثر تميزا والتي يتوقعونها دائما من لكزس.



وتشمل العناصر المميزة للضيافة اليابانية المستوحاة من مفهوم أوموتيناشي قاعة فخمة للعملاء أكبر حجما وأكثر تطورا في منطقة تقديم الخدمة للسيارات. تمكن العميل أثناء تناول فنجان قهوته المفضلة من متابعة مراحل الخدمة لسيارته عبر زجاج شفاف أمامه، وهناك صالات للرجال وأخرى للسيدات، وأماكن خدمات مجهزة لراحة العميل مثل المصليات، ومناطق الوضوء، فضلا عن دورات مياه.



وأصبح معرض السيارات الجديدة الآن أكثر رحابة لاستيعاب كل فئات مجموعة سيارات لكزس، وقد تم تجهيزه وفقا لأعلى وأحدث معايير لكزس، كأسلوب توزيع وعرض السيارات، عبارات التواصل والأجهزة التفاعلية المزودة بشاشة إلكترونية ملونة تعمل باللمس لمساعدة العميل في استعراض واختيار السيارة الأنسب له.



وتوفر لكزس الآن للعملاء الكرام مجموعة واسعة من المنتجات والإكسسوارات الفاخرة. كما أن مكاتب المبيعات المعاد تصميمها تعزز مفاهيم الخصوصية لجميع العملاء. ويوفر المدخل والمخرج أجواء مميزة مع منطقة الاستقبال الرائعة، كما تم تطوير منطقة تسليم السيارات الجديدة لمنح العملاء تجربة خاصة ومبهرة.



وقد حصد الساير مؤخرا جائزة «SERVICE HERO» المرموقة عن لكزس من خلال تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء بشكل متواصل تماشيا مع معايير الجودة المتفوقة في لكزس. ويأتي ذلك في إطار الالتزام المستمر من قبل الساير بتوفير صالات العرض ومراكز الخدمة الاستثنائية من لكزس التي تليق بعملائها المميزين.



مركز مجهز لخدمة مميزة



يتضمن مركز لكزس الأحمدي العديد من المزايا الجديدة والمحسنة بهدف تقديم الخدمة المميزة، نذكر منها:



٭ موظف استقبال للترحيب بجميع العملاء وتقديم كامل الاهتمام والرعاية.



٭ صالة عملاء أكبر حجما وأكثر تطورا مع إمكانية الوصول إلى معرض السيارات.



٭ صالات عملاء منفصلة للرجال والسيدات.



٭ جزء من الطابق مخصص لغرف الصلاة والوضوء ودورات المياه.



٭ مستشار خدمة خاص (حاليا 3 مكاتب).



٭ أحدث المعدات والتجهيزات.



٭ تنفيذ جميع عمليات صيانة سيارات لكزس من قبل فنيين مؤهلين ومدربين خيث تم اختيارهم بعناية لتلبية معايير لكزس المتفوقة بأحدث التقنيات المتقدمة.