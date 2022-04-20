رحبت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، بعملائها من الشركات في غبقة رمضانية خاصة جمعتهم تحت سقف واحد.



واستهل الأمسية الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين قائلا: يعد هذا التجمع من أبرز فعاليات التواصل وأكثرها شعبية، فبعد انقطاع دام عامين، ها نحن اليوم نجتمع مع شركائنا بالنجاح، لنحتفل بروح شهر رمضان المبارك معا، ونغتنم الفرصة في مثل هذا النوع من الأنشطة الاجتماعية لتقوية الروابط التي تجمعنا بعملائنا وشركائنا وتعزز حس الثقة والمصداقية والشفافية بيننا.



واختتم كلمته قائلا: نغتنم اليوم الفرصة للتعبير عن تقديرنا وشكرنا العميق لكل عميل كانت ثقته بنا كبيرة، وبالتالي دعمنا للوصول إلى المكانة التي حققناها اليوم والتي نسعى دائما إلى المحافظة عليها.



وحضر الغبقة الرمضانية إلى جانب البابطين كل من رئيس القطاع التجاري تابان تريباثي، والمدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال، عيسى الموسى.



وتم تنظيم الغبقة الرمضانية في فندق المارينا قاعة سلوى صباح الأحمد في ظل أجواء رمضانية بلمسات تراثية كويتية.



وانطلقت فعاليات الغبقة ضمن أجواء رمضانية تزخر بالألفة والبهجة على أنغام عرض فلكلوري حيث استقبلت الحضور بعدد من الأغاني الكويتية التراثية الأصيلة، بالإضافة الى العرضة الكويتية والتي جعلت من الأمسية ليلة لا تنسى.



ومن منطلق المصالح المشتركة، تتقدم Ooredoo بالشكر والامتنان لجميع شركاء التقدم والتطور، فبهم تتحقق رؤية Ooredoo مما يجعلها نجما يسطع في سماء عالم الاتصالات. ومن الجدير بالذكر حرص Ooredoo الشديد على إرضاء عملائها فهي تعمل جاهدة على تطوير منتجاتها وخدماتها لتحقق أهداف الشركات في مختلف قطاعاتها لإرضاء جميع عملائهم ومتطلباتهم المتغيرة.