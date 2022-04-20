الحساوي: الكويت هي وطن الفرص الحقيقية.. والشباب هم كنز الدولة والمساهم الرئيسي في تنميتها وتطورها

طارق عرابي



أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجح في التعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمبادرين في تجاوز العديد من العقبات والأزمات التي كان آخرها أزمة «كورونا»، لافتا إلى أن الصندوق كان ومازال وسيبقى داعما للمبادرين الذين يعدون أبرز صناع الفرص في الكويت، والذين يشكل شغفهم الأساس في نجاح المشاريع التي يقومون بإطلاقها في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل السوق المحلي.



وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى المبادرين الذي نظمه الصندوق في فندق فورسيزونز مساء امس الاول، إن الصندوق هو مفخرة الكويت، معربا عن فخره بالطاقات الشبابية التي تزخر بها الكويت على جميع الصعد، ومتمنيا النجاح في الحفاظ على نجاحات المشاريع الصغيرة في الكويت خلال الفترة المقبلة، وحل جميع العوائق التي تواجه المبادرين.



وأكد الشريعان على أن الشباب الكويتي قادر على مواجهة الأزمات، مضيفا أن من كل من نجح في تجاوز مرحلة «كورونا» سيكون قادرا على تخطي جميع التحديات الأخرى.



وشدد خلال الملتقى الذي شهد حضور مئات المبادرين تحت سقف واحد، على أن دور صندوق المشروعات لا يقتصر على التمويل فحسب، وإنما هو داعم وموجه ومساهم رئيسي في تشجيع المبادرين داخل الكويت، والمساعد الحاضر دائما لتوجيههم نحو السبل الصحيحة لإطلاق مشاريعهم على مختلف أنواعها في الدولة.



من جهته، قال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف عادل الحساوي، إن الصندوق يأتي في مقدمة الداعمين للمبادرين على مختلف فئاتهم في السوق المحلي، لافتا إلى أنه لا فرق بين موظف ومدير في الصندوق إذ إن الجميع حاضر لحل جميع العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الكويت.



وأضاف أن الكويت هي وطن الفرص الحقيقية، وأن الشباب هم كنز الدولة والمساهم الرئيسي في تنميتها وتطورها ورفعتها وزيادة تنافسيتها على جميع المؤشرات التنموية، مشددا على أن العقبات خلقت لتكسر، وأن من لديه الشغف والطموح والمثابرة قادر على مواجهة جميع الظروف وتخطي كل الإشكالات لإنجاح مشروعه على جميع الصعيد.



وأعرب الحساوي عن أمله في أن يتعاون جميع المبادرين مع الصندوق في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وبما يؤدي إلى تحقيق النجاح والإنجازات المنتظرة من الجميع في هذا القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في جميع اقتصادات العالم.