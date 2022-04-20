٭ «عندي قناعة تامة ان اللي يقدمك انجازاتك.. اللي يقدمك عملك.. مو الظهور والشهرة»



عامرة (سعاد عبدالله) - «ناطحة سحاب»



٭ «اللين ومعسول الكلام تنزل قيمة الرياييل.. أنا ما احتاج من احد يعطيني حنان.. ولا أنا مجبور أعطي احد حنية.. أنا ما اخذ ولا اعطي شي اسمه حب.. الحب عندي مذلة!».



ذيب بن ذياب (داود حسين) - «عين الذيب»



٭ «كل شي بالدنيا له علاج إلا الندم»



حوار بين سعاد عبدالله وسماح - «ناطحة سحاب».



٭ «ان نحب الناس اللي بيحبونا ده عادي، لكن ان نحب الناس اللي بتكرهنا ده اللي مش عادي، بس أكيد ربنا هيكافئنا على كده».



منى (مها أحمد) - «بيت الشدة»