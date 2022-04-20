تحت رعاية رجل الاعمال فهد عبدالرحمن المعجل وحضور وزير الإعلام الأسبق الإعلامي القدير محمد السنعوسي (شخصية المهرجان)، تقام الليلة الدورة السابعة من مهرجان «نجوم الفن والإعلام» في فندق «ميلينيوم» في منطقة الشرق، وذلك بدءا من الساعة التاسعة مساء، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة في الكويت، تكريما لعطاءاتهم خلال الخارطة البرامجية الرمضانية، وتقديرا وعرفانا بدورهم المتميز وبصماتهم التي حصدت النجاحات والمتابعة بكل وسائل التواصل الاجتماعي، والمحطات التلفزيونية.



في هذا الجانب، عبر الإعلامي الزميل جمال العدواني عن سعادته الغامرة بإقامة المهرجان مجددا بصورته المعتادة، إثر عودة الحياة الطبيعية بعد زوال جائحة كورونا، مؤكدا أن هذه الفرحة ستكون كبيرة بالجمع الفني والإعلامي والرياضي التي تحتضنه الدورة السابعة للمهرجان الليلة، والذي يزيد البهجة والفرحة كثيرا هو اختيارنا لشخصية المهرجان الإعلامي القدير محمد السنعوسي، الذي يعتبر من الأسماء الرائدة التي تركت بصمة راسخة في تاريخ الإعلام والفن الكويتي منذ ستينيات القرن الماضي.



وأضاف أن تكريم تلك النخبة من الأسماء البارزة في مجالات الفن والدراما والرياضة هو نهج استمرت عليه كل الدورات السابقة، والتي من خلالها تم تكريم العديد من الشخصيات الرائدة والنجوم الشباب، والذين قدموا اسهمامات وبصمات متميزة خلال الخارطة البرامجية الرمضانية، ونحن نحتفل الليلة بكل فخر واعتزاز بتتويج كوكبة من النجوم الذين برزوا في رمضان 2022.



ولفت العدواني إلى أنه آثر الكشف عن الأسماء الفائزة سواء في «الأوسكار الخليجي» أو الجوائز الأخرى المعتادة، وبالتالي سيتم الإعلان على منصة التتويج، بحضور حشد وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والصحف الإلكترونية وأبرز مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستتاح لها الفرصة لإجراء اللقاءات الحصرية مع تلك النجوم البارزة.



وحول آلية اختيار تلك الأسماء للتكريم، أجاب العدواني قائلا: نحن بقيادة رئيس اللجان التحكيم الإعلامي المخضرم علي الريس عملنا منذ الدورة الأولى للمهرجان على اتباع الشفافية والمصداقية في عملية الاختيار، اعتمادا على النجاحات الجماهيرية التي حققتها هذه الأسماء في أعمال رمضان هذا العام.