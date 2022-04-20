توفي عن 51 عاما عازف البيانو الأميركي نيكولاس أنغيليتش الذي برع في كل من الموسيقى الرومانسية والمعاصرة، على ما أعلنت الوكالة التي تتولى إدارة أعماله. وأوضحت وكالة جاك تيلين الفنية في بيان أن «نيكولاس الأميركي الأصل الذي كان يعيش في باريس، كان يعاني مرضا تنفسيا»، مذكرة بأن أنغيليتش لم يحيي أي حفلة موسيقية منذ يونيو 2021. وبرع أنغيليتش في عزف مقطوعات بيتهوفن وليست وبرامز المخصصة للبيانو، لكن أنامله أبدعت كذلك في تأدية أعمال ملحني القرن العشرين على نحو ميسيان وستوكهاوزن وبوليز وبرونو مانتوفاني.



وشارك على البيانو مع عدد من الفرق الموسيقية العالمية المرموقة بإدارة قادة أوركسترا كبار، من بينهم شارل دوتوا والسير كولين ديفيس وكورت ماسور أو ميونغ وون تشونغ.