مرزوق الغانم: سأبقى ممثلاً لإرادة الشعب وسوراً لحفظ استقرار الكويت

سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه لن تكون هناك جلسات للمجلس أو دعوة للجلسات لأن الحكومة مستقيلة «ووجهت لي اعتذارا رسميا عن عدم حضور جلسة الأربعاء الماضي وأيضا كتابا آخر بتاريخ 11 أبريل بالاعتذار عن عدم حضور الجلسات لأنها مستقيلة، ولم يتم البت في موضوع الاستقالة». وأضاف: بخصوص السؤال الذي يوجه لي بشأن متى يتم البت في استقالة الحكومة، فهذا سؤال لا أملك إجابة عنه وهو من صلاحيات صاحب السمو، وسموه هو الذي يقدر هذا الأمر، موضحا انه في عام 1965 حدثت المشكلة نفسها وكان رد الخبير الدستوري أن هذا قدر من العمل منسوب إلى رئيس الدولة، ولا يجوز أن يكون محل نقاش.

وشدد على ان البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية، والأمر معروض على صاحب السمو والقيادة السياسية. وحول إمكانية الدعوة لجلسات في حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور، قال الغانم: نستطيع أن ندعو إلى عقد جلسات خاصة إذا كان تقدير جميع الأطراف بأن هذا الموضوع يقع ضمن تصريف العاجل من الأمور.



وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون عند حسن ظن الشعب الكويتي وسيبقى ممثلا لإرادتهم وسورا صامدا من أجل حفظ أمن واستقرار الكويت.



وأعرب الغانم عن شكره وتقديره الكبيرين لكل من حضر ومن لم يستطع الحضور للغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس في ديوان علي الغانم بضاحية عبدالله السالم.



وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب الغبقة، «لا أجد من الكلمات ما يعبر عن تقديري واحترامي وامتناني للكرم الذي كرمني به الشعب الكويتي في كل مناسبة». وأضاف «إن أتينا إلى صناديق الاقتراع فالشعب الكويتي هو الذي يحملني مسؤولية كبيرة دائما ويخرجني بالمركز الأول في المقدمة».



وذكر «القضية ليست فيمن يدعو، فالكل دعا ولكن القضية فيمن يلبي»، مشيرا إلى تلبية المواطنين لهذه الدعوة من كل الأطياف ومن كل المناطق حتى تم إغلاق المنطقة. وأضاف الغانم «أعتذر لكل من لم يتمكن من دخول ضاحية عبدالله السالم واحدا واحدا ولهم قبلة على جبينهم جميعا، وأقول لهم أنتم أكرمتموني بهذا العناء وبهذه الزيارة حتى ولو لم أستطع أن أراكم». وقال الغانم مخاطبا من حضر ومن لم يحضر: «أنتم في قلبي وأعرف أنني في قلوبكم، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام والثناء والتبجيل، وأؤكد لكم أنني سأظل كما كنت على ما عهدتموني، وسأظل ممثلا لإرادتكم دائما وأبدا، وألف شكر لا تكفيكم». واستطرد «أكرر اعتذاري لمن لم يستطع الدخول ولمن لم يستطع الوصول ولكل آبائي من كبار السن الذين استطاع بعضهم الوصول في حين لم يستطع البعض الآخر، ولإخواني وجميع المواطنين من كل مناطق الكويت».



وأضاف: «أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أن أظل صامدا وسورا مع زملائي سواء داخل المجلس أو خارجه لحفظ أمن واستقرار الكويت بغض النظر عن أي أمور أخرى».



وردا على سؤال حول الحضور الكثيف، قال الغانم: «هذه رسالة تعني لي الكثير وتحملني المزيد من المسؤوليات التي إن شاء الله عبر سنوات طويلة لم أخيب ظن من أمثلهم في البرلمان». وأشار الغانم إلى أن «وجود المواطنين كبارا وشبابا وصغارا تقدير كبير يأسرني به الشعب الكويتي سواء في صناديق الاقتراع أو غيرها، وهذا هو الشعب الكويتي الحقيقي، وهذا هو الرأي العام الحقيقي، الذي يجسد مشاعر أهل الكويت الحقيقية».



واختتم الغانم تصريحه قائلا: «لا يمكن أن توفيهم حقهم ولا يمكن أن ترد هذا الدين، ولا يمكن أن ترد هذه المشاعر إلا أنك تظل كما كنت صامدا أمام كل من يريد أي أمر سيئ للشعب الكويتي أو استقراره أو أمنه وأمانه».



رئيس مجلس الأمة: الحكومة المستقيلة اعتذرت عن حضور الجلسات وقبول الاستقالة بيد القيادة السياسية وحدها



قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الحكومة المستقيلة أبلغته رسميا باعتذارها عن عدم حضور الجلسات كونها مستقيلة ولم يتم البت في استقالتها، مؤكدا أن البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية وحدها.



وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، «قدم لي طلبان بخصوص عقد جلسات لموضوع المتقاعدين، أحدهما قدم يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، والآخر قدم يوم الأحد والطلب الثاني حدد تاريخا للجلسة وهو يوم غد الأربعاء».



وأوضح «لن تكون هناك جلسات أو دعوة للجلسات لأن الحكومة مستقيلة ووجهت لي اعتذارا رسميا عن عدم حضور جلسة الأربعاء الماضية، وأيضا كتاب آخر في تاريخ 11 أبريل بالاعتذار عن عدم حضور الجلسات لأنها مستقيلة ولم يتم البت في موضوع الاستقالة».



وأشار «بخصوص السؤال الذي يوجه لي بشأن متى يتم البت في استقالة الحكومة، فهذا سؤال لا أملك إجابة له وهو من صلاحيات صاحب السمو وهو الذي يقدر هذا الأمر».



وقال الغانم «في عام 1965 حدثت نفس هذه المشكلة في الحكومة المستقيلة، وكان رد الخبير الدستوري بأن هذا قدر من العمل منسوب إلى رئيس الدولة، ولا يجوز أن يكون محل نقاش بالمجلس بطريق مباشر أو غير مباشر».



وبين أن البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية، فلا رئيس المجلس ولا رئيس الحكومة ولا أي شخص آخر يملك الاجابة على هذا السؤال، مضيفا «الأمر معروض على صاحب السمو والقيادة السياسية وإن شاء الله تقرر ذلك».



وحول امكانية الدعوة لجلسات في حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور، قال الغانم «نستطيع أن ندعو إلى عقد جلسات خاصة إذا كان تقدير جميع الأطراف بأن هذا الموضوع يقع من ضمن تصريف العاجل من الأمور».



واوضح «من وجهة نظري موضوع المتقاعدين هو من العاجل من الأمور، وفي حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور سنحاول التنسيق مع رئيس الوزراء المكلف لعقد هكذا جلسة».



واستشهد بعقد الجلسات الخاصة خلال استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور قائلا «لقد حصلت في السابق بجلسة إقرار قانون الرياضة لأنها كانت من العاجل من الأمور لرفع الإيقاف والحمد لله تم بعد عقد الجلسة».



وفي ختام تصريحه، أكد الغانم على أنه لن تكون هناك جلسات في ظل استقالة الحكومة، وفي حال تم تكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور ستكون هناك فقط جلسات لتصريف العاجل من الأمور.