فريق المفتشين مستمر في مراقبة مكاتب تأجير السيارات في جميع مناطق الكويت

ستتم مخالفة مكاتب تأجير السيارات المخالفة للقانون والعقوبات تصل إلى الإغلاق

عاطف رمضان



أسفرت جولة تفتيشية قام بها مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية عن إغلاق 3 مكاتب لتأجير السيارات في منطقة أسواق القرين.



وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» إن فريق «التجارة» بالتعاون مع «الداخلية» تمكنوا من إغلاق 3 مكاتب تأجير سيارات في منطقة أسواق القرين وذلك لمخالفتها قرارات وقوانين كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية.



وأضاف الظفيري أن فريق المفتشين المكون من «التجارة» و«الداخلية» مستمر في مراقبة جميع مناطق الكويت، مشيرا الى أن الفريق يدقق على عقود التأجير لدى المكاتب، وكذلك السجلات خاصة بأعطال السيارات والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الوزارية.



ولفت إلى انه ستتم مخالفة مكاتب التأجير المخالفة للقرارات والقوانين الوزارية وان العقوبات تصل الى الإغلاق.