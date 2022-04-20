العتيبي: عرس إيماني متميز يتكرر كل عام ويتواءم مع إيمانيات الشهر الكريم

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن الكويت كانت ومازالت وستظل تولي القرآن الكريم وعلومه أولوية وأهمية كبرى، مشيرا إلى حرص محافظة الأحمدي على المساهمة الفاعلة في ترجمة النهج القويم لكويتنا الحبيبة قيادة وحكومة وشعبا، في العناية بالذكر الحكيم، وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، وان مسابقة الأحمدي الرمضانية السادسة لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي تحمل شعار «الأحمدي غير في شهر الخير» تجسد شراكة ناجحة بين محافظة الأحمدي ممثلة في إدارة المكتب الفني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة مساجد الأحمدي.



وخلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة والذي عقد مساء الاثنين الماضي في مسجد ضاحية جابر العلي عقب صلاة التراويح، بحضور وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي وعدد من القيادات في محافظة الأحمدي ووزارة الاوقاف، أعرب الخالد عن سعادته لتكريم كوكبة من الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى بالمسابقة، وذلك بعد توقف قسري بسبب جائحة كورونا التي انعم الله علينا بانحسارها والعودة للحياة الطبيعية الحذرة.



وهنأ الخالد الفائزين وأولياء أمورهم وأساتذتهم على هذا الفوز المستحق والتكريم الواجب، متقدما لهم بأصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية ومواصلة اهتمامهم بحفظ كتاب الله تعالى، معربا عن خالص الشكر والتقدير إلى كل من تعاون وساهم في خروج المسابقة على هذا النحو المشرف من الأداء، مثمنا الجهود المخلصة، للقائمين على المسابقة «لهذا العام والأعوام السابقة، والامتنان لوزارة الإعلام بمختلف قطاعاتها وإلى الرعاة الإعلاميين ممثلين في صحفنا الغراء الراي، و«الأنباء»، والسياسة، والنهار، والوسط، والكويتية.



من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي ان المسابقة الرمضانية السادسة لحفظ وتجويد القرآن الكريم لمحافظة الأحمدي، عرس إيماني متميز يتكرر كل عام ويتواءم مع إيمانيات الشهر الكريم، حيث تعمر المساجد بروادها بين راكع وساجد وقارئ للقرآن الكريم، ونحن اليوم نشهد نتائج وثمار حفظة القرآن الكريم.



يذكر انه تم تكريم 30 فائزا وفائزة من فئات عمرية مختلفة من ابناء وبنات محافظة الاحمدي، من بين 350 متسابقا ومتسابقة شاركوا في المسابقة، التي شملت ثلاثة مستويات للبنين والبنات، الأول للشباب من سن 14 الى 18 عاما في حفظ ثلاثة أجزاء، الثاني للناشئة من سن 10 الى 13 عاما في حفظ جزأين، والثالث للبراعم من سن 5 الى 9 سنوات في حفظ الحزب رقم «60»، والفائزون من فئة الشباب هم: علي حسين فاضل الكندري، يزيد محمد صابر توفيق، عمر أحمد محمد عثمان، محمد إيهاب عبدالله السعدي، وحسين محمد عبدالله السهلي، أما في فئة الناشئة فقد فاز كل من: محمد ياسين محمد، منذر محمد حمدي الشناوي، أحمد ربيع عيد محمد، عبدالرحمن محمد عواض العتيبي، عيسى حمود عبدالعزيز السليم، عبدالله سعد محسن العجمي، وفي فئة البراعم فاز كل من: سعود مبارك عويد الرشيدي، أنس ممدوح أمين سيد، أنس مختار صالح محسن، عمار محمود علي محمد، إياد طارق حسن عبدالعال، أحمد خالد صالح العويصي، وحمود خالد حمود العجمي.



وعلى مستوى المشاركات، فازت في فئة الشباب كل من: فاطمة الزهراء أنور أحمد، فاطمة محمد مصلح، مريم عبد المقصود محمد، ومسك محمد حمدي الشناوي، أما في فئة الناشئة فقد فازت كل من توحيدا محمد بلايت، فرح حسن محمد العجمي، مريم محمد يوسف، وجود حسن محمد العجمي، وأخيرا في فئة البراعم فازت كل من فاطمة أحمد محمد الكندري، أماني أيمن فايز محمود، لمار أحمد درويش، وشيخه سعود عويد الرشيدي.