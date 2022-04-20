استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي سفيرة دولة كندا الصديقة لدى الكويت عاليا مواني، بحضور مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف.



ورحب وكيل الحرس الوطني بالسفيرة الكندية، ونقل لها تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، مشيدا بدور السفارة الكندية في دعم العلاقات المتميزة بين البلدين.



وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع دولة كندا الصديقة.



من جهة أخرى، أصدر الحرس الوطني عددا جديدا من مجلته العسكرية (الحرس الوطني الكويتي)، تضمن تغطية مميزة وتوثيقا لأهم الأنشطة والفعاليات في الحرس الوطني، من بينها، زيارة ممثل صاحب السمو - سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لتهنئة رجال الحرس الوطني بشهر رمضان المبارك، وتلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تهاني قادة الحرس الوطني، وترقية القادة في الحرس الوطني، والتعاون التدريبي بين الحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني، ومشاركة الحرس الوطني في تمريني «حسم العقبان» و«شامل 7».



وحرصت هيئة تحرير مجلة الحرس الوطني على أن يكون العدد الجديد من المجلة متاحا لأكبر عدد من القراء عبر الموقع الإلكتروني للحرس الوطني لتحقيق مزيد من الانتشار على المواقع الإلكترونية وترسيخ الثقافة العسكرية.



وتحت عنوان «جنة لنا كلنا» أكد رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني في افتتاحية العدد على أهمية عودة الاحتفالات بالأعياد الوطنية بعد فترة عصيبة عاشها العالم بسبب أزمة كورونا.



وسلط العدد الضوء على دور الحرس الوطني في تعزيز الهوية الوطنية عن طريق الفنون المختلفة، كما تناول جائحة كورونا وأثرها في المجال القانوني والقضائي، إضافة إلى مقال عن مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وموضوعات دينية وصحية متميزة.