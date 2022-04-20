أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي تعميما إداريا موجها للأئمة والمؤذنين بشأن الدعاء في قنوت الوتر لإخواننا في أرض فلسطين.



وجاء في التعميم الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والعطاء، وقال تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» أخرجه الشيخان.



وتابع التعميم: لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين والمسجد الأقصى من انتهاكات صارخة من قبل الكيان الصهيوني، لذا يرجى الدعاء لإخواننا في أرض فلسطين في قنوت الوتر من صلاتي التراويح والقيام في هذه الليالي المباركة.