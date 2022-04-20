أسامة دياب



أقامت لجنة المرأة الديبلوماسية بحضور الرئيسة الفخرية للجنة الشيخة هالة بدر المحمد غبقتها السنوية مع حفل قرقيعان لمنتسبي اللجنة من السفيرات وزوجات السفراء والديبلوماسيات لدى السفارات المعتمدة بالبلاد في فندق كراون بلازا.



وتحدثت الشيخة هالة البدر عن العادات الكويتية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى ان أهل الكويت كانوا يبدأون الاستعداد لقدومه مع بداية شهر شعبان، من خلال تجهيز المواد الغذائية التي تكفي الشهر بالكامل، وأبرزها التمور.



كما تحدثت عن «بو طبيلة» (المسحراتي) الذي كان يمر في الأحياء وبالقرب من البيوت قبل أذان الفجر، إضافة لعادة القرقيعان التي تعتبر إحدى العادات والتقاليد القديمة التي ورثها الكويتيون عن آبائهم وأجدادهم وما زالوا يحرصون على الحفاظ عليها حتى الآن.



وأعرب الحضور الديبلوماسي عن سعادتهم بتلقي هذا الكم الرائع من المعلومات عن التقاليد التي امتازت بها الكويت خلال الشهر الفضيل.



وتضمن الحفل العديد من مسابقات الموروث الشعبي واستعراض فرقة بوطبيلة وبعض الأطباق الرمضانية الكويتية.



وفي نهاية الحفل قامت اللجنة بتوزيع القرقيعان على الحضور.