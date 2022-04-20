أعرب النائب د.عبد الله الطريجي، عن أمله في زوال كل العوائق التي تحول دون استئناف جلسات مجلس الأمة، وإنجاز القوانين والملفات التي ينتظرها المواطنون، مؤكدا ان الاحتقان السياسي الذي تشهده علاقة السلطتين يتطلب تعاونا من الجميع من أجل إزالته والعودة إلى سكة التشريع.

وأضاف في تصريح له على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها أمس أن استقالة الحكومة حالت دون عقد الجلسات ، ومنها الجلسة الخاصة التي تقدمت مع نواب بطلب عقدها للتصويت على منحة المتقاعدين وتعديل قانون التأمينات.

وقال كنا نتمنى الانتهاء من هذا الموضوع قبل العيد، خصوصا مع وجود توافق بين السلطتين، إلا ان عدم الاستقرار السياسي وكثرة الاستجوابات ساهما في تعطل الإنجاز التشريعي.

وأوضح ان إقرار المنحة يتطلب إما قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، أو تشكيل حكومة جديدة، وفي كلتا الحالتين سندفع بإقرار المنحة المستحقة.

من جانب آخر أعرب الطريجي عن تقديره وشكره للمواطنين الذين حضروا إلى الغبقة الرمضانية ،مؤكدا أن هذا الحضور محل تقديره ،وهو بمثابة تجديد للثقة التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة،مضيفا "سأبقى على العهد ولن أقصر في خدمة الكويت وأهلها".