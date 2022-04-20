تقدم عضو مجلس الامة النائب م. أحمد الحمد، بثلاثة اقتراحات برغبة بخصوص إنشاء مراكز طبية خاصة لحالات الطوارئ والإسعافات الأاولية على الطرق السريعة وتعيين المعلمين الجدد حسب عناونيهم في البطاقة المدنية وتدريب كوادر وطنية لتشغيل مبنى المطار الجديد.

ونص الاقتراح الأول على "إنشاء مراكز طبية خاصة لحالات الطوارئ والإسعافات الأولية على أن توزع على طريق (النويصيب) وطريق (العبدلي) السريع وطريق (السالمي) السريع.



معلقاً على الاقتراح الأول، قال النائب الحمد غنه يأتي نظراً لكثرة الحوادث المرورية على الطرق السريعة وبعد المراكز الطبية المتخصصة عن أماكن وقوع هذه الحوادث ولتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية لضحايا الحوادث والمصابين بالسرعة والكفاءة اللازمة.



ونص الاقتراح الثاني على "أن يكون تعيين المعلم الحديث بوزارة التربية في المدرسة أو المنطقة التعليمية وفق عنوانه الموضح في بطاقته المدنية ويستثنى من ذلك من يرغب في غير ما ورد بالاقتراح وفقاً لرغبته الشخصية وللشواغر والنظم المعمول بها في وزارة التربية." وأشار النائب الحمد إلى أن هذا الاقتراح يأتي لأهمية الاستقرار المهني والوظيفي في البيئة التعليمية بوزارة التربية وخاصة بالنسبة للمعلمين الجدد.



بينما نص الاقتراح الثالث على "إرسال كوادر وطنية من مهندسي مشروع مطار الكويت الجديد ومن الإدارة العامة للطيران المدني وفنيي الملاحة الجوية وذوي الشأن للخارج لتدريبهم على إدارة وتشغيل مبنى المطار الجديد ومواكبة آخر التطورات والتكنولوجيا الحديثة بإدارة تشغيل المطارات."



معلقاً على الاقتراح، قال النائب الحمد إن مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (قيد الإنشاء) يعتبر واجهة للدولة وانعكاساً لتقدمها ويجب أن يواكب آخر التطورات التي توصلت إليها أحدث المطارات في العالم.