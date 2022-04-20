أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، مواصلتها تقديم وجبات الإفطار للفئات المحتاجة داخل الكويت حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مصرف إفطار الصائم الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وصرح مدير عام الجمعية وليد مشاري السيف بأن النوري الخيرية وفي إطار تعاونها مع الأمانة العامة للأوقاف تنفذ مصرف الإفطار بتوفير 1134 وجبة يومياً لعمال النظافة بمنطقة الفروانية.

وبين السيف أن الجمعية تبذل أقصى مجهوداتها للتخفيف عن تلك الفئات المحتاجة، مؤكداً أن هذا المشروع، يتم بالتوازي مع حملة إفطار الصائم داخل الكويت والتي أطلقتها الجمعية قبيل الشهر الكريم، موضحاً أن المبلغ المخصص لتوزيع تلك الوجبات من قبل الأمانة العالمة بلغ 34 ألف دينار كويتي بجملة مستفيدين تبلغ 34 ألف محتاج.

كما أشاد السيف بالجهود الخيرية المتميزة للأمانة العامة للأوقاف، في دعم مختلف المشروعات الخيرية والإنسانية، التي تلبي احتياجات البسطاء داخل الكويت وخارجها، مثمناً في الوقت ذاته عطاءات أهل الكويت الداعمة للفقراء، سائلاً المولى تبارك تعالى أن يتقبل منهم كل بذل وعطاء، وأن يجعله في ميزان حسناتهم.

واختتم السيف تصريحه بالإشارة إلى أهمية مصرف إفطار الصائم، باعتباره أحد أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية خلال رمضان، مبيناً أن النوري الخيرية تواصل مشروعها لإفطار الصائمين داخل وخارج الكويت إدخالاً للسرور على الفئات المحتاجة خلال الشهر الكريم.