بداح العنزي
اصدر وزير المالية ووزير الدولة للشئوون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل حصر آثار حريق المباركية برئاسته.
وتضمن القرار التالي:
مادة أولى
يشكل فريق عمل برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كل من:
وكيل وزارة العدل.
وكيل وزارة التجارة بالإنابة.
عمر خـالد الشرق ، محمد مخلـف العنزي.
السيد/ د. عيسى محمد الانص ـاري أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
/ م. نادية عبدالله الشريـدة نائب المدير العام لقطاع المشاريع في بلدية الكويت.
ارياض ظـاهـر السـعـد الوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة والشئون القانونية بالتكليف في وزارة المالية .
مادة ثانية
يختص الفريق بدراسة وحصر آثار الحريق الذي أصاب منطقة المباركية التجارية بتاريخ 2022/3/31 وتقديم دراسة لتطوير المنطقة المتضررة وحصر أملاك الدولة المتضررة وتقدير الكلفة المالية الاجمالية والتفصيلية لذلك.
مادة ثالثة
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.