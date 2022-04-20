بداح العنزي

اصدر وزير المالية ووزير الدولة للشئوون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل حصر آثار حريق المباركية برئاسته.

وتضمن القرار التالي:

مادة أولى

يشكل فريق عمل برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كل من:

وكيل وزارة العدل.



وكيل وزارة التجارة بالإنابة.



عمر خـالد الشرق ، محمد مخلـف العنزي.



السيد/ د. عيسى محمد الانص ـاري أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



/ م. نادية عبدالله الشريـدة نائب المدير العام لقطاع المشاريع في بلدية الكويت.



ارياض ظـاهـر السـعـد الوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة والشئون القانونية بالتكليف في وزارة المالية .



مادة ثانية



يختص الفريق بدراسة وحصر آثار الحريق الذي أصاب منطقة المباركية التجارية بتاريخ 2022/3/31 وتقديم دراسة لتطوير المنطقة المتضررة وحصر أملاك الدولة المتضررة وتقدير الكلفة المالية الاجمالية والتفصيلية لذلك.



مادة ثالثة



على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.