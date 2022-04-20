وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إل وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته: نصت المادة 15 من الدستور على ان تعنى الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة ولما كانت امراض الحساسية التنفسية من اكثر الامراض شيوعا في دولة الكويت فقد تم انشاء مركز عبدالعزيز الراشد للحساسية لمتابعة وعلاج الحالات الشديدة من مرضى الحساسية وكون استخدام العلاجات المناعية جزء لا يتجزأ من البرنامج العلاجي لمرضى الحساسية التنفسية فإنه ومنذ سنوات يتم توفير هذه العلاجات من قبل إدارة المستودعات الطبية في وزارة الصحة بناء على طلب مركز الراشد للحساسية ولأهمية عدم انقطاع البرنامج العلاجي واستمراه من 3 الى 5 سنوات للمريض لتتحقق الفائدة منه .

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- ما أسباب عدم توفير التطعيم الفموي لعلاج الحساسية التنفسية منذ يوليو 2020 بالرغم من موافقة الجهاز المركزي للمناقصات والمخاطبات المتكررة من قبل مركز الراشد للحساسية

- هل توجد بدائل للتطعيم الفموي للمواطنين من الطلبة الذين يدرسون بالخارج او من تتطلب اقامته خارج الكويت لفترة طويلة؟



- ما الإجراءات المتخذة لدى إدارة المستودعات الطبية لضمان استمرارية توفير التطعيم الفموي لعلاج الحساسية التنفسية ؟ وهل توجد خطة مستقبلية لضمان عدم انقطاع هذه العلاجات عن المرضى فإن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة عنها.