أعلنت طيران الجزيرة عن إطلاق خطي رحلات جديدين إلى كل من العاصمة النمساوية فيينا والعاصمة التشيكية براغ، وينضم هذان الخطان الجديدان إلى جدول رحلات الشركة لموسم الصيف، والذي يشمل عدة وجهات سياحية من الأكثر طلبا، إذ تأتي هذه الخطوة التوسعية مع رفع معظم القيود على السفر وعودة الطلب بشكل قوي منذ شهر فبراير الماضي، فيما ستدعمها كذلك طلبية جديدة من الطائرات. وينصح المسافرون بحجز رحلاتهم لموسم الصيف في وقت مبكر إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على السفر إلى جميع الوجهات هذا العام.



وتنطلق رحلات طيران الجزيرة إلى فيينا في يوم 2 يونيو وبواقع رحلتين أسبوعيا كل يوم اثنين وخميس، بينما تنطلق الرحلات إلى براغ في يوم 5 يونيو وبواقع رحلتين أسبوعيا كل يوم ثلاثاء وأحد.



متحدثا عن هذا التوسع، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: نتطلع إلى إطلاق هذين الخطين الجديدين لموسم الصيف ومنح عملائنا المزيد من الخيارات للاستمتاع بعطلة صيفية في وجهات مميزة تمنحهم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إذ شهدنا ارتفاع الطلب إلى الوجهات السياحية منذ بداية العام وذلك بعد عامين من القيود التي كانت ملزمة على السفر. نتطلع إلى الترحيب بعملائنا إلى الوجهتين الجديدتين قريبا جدا.



وتشتهر النمسا بكونها وجهة صيفية توفر العديد من الأنشطة الخارجية في وسط الطبيعة والتي تحيط بها الشلالات والأشجار والمناظر الطبيعية والجبال والمياه، كما أنها تعرف لكونها وجهة لتذوق مطبخها الفريد الذي يشكل أطباقا مستوحاة من موقعها الجغرافي في قلب القارة الأوروبية وكذلك تاريخها الغني، ذلك بالإضافة إلى كونها بلدا غنيا ثقافيا وتاريخيا حيث يمنح السائحين عددا لا يحصى من المعالم والوجهات الترفيهية لزيارتها.



اما جمهورية التشيك فتشتهر بقلاعها وستة عشر نصبا تذكاريا ومدن تاريخية مسجلة ضمن مركز التراث العالمي التابع لليونسكو. ويضم البلد أيضا العديد من الكنوز الرائعة من مختلف العصور، وحرفيات تقليدية تاريخية، وفلكلور غني يحافظ عليه سكانه، علاوة على أطباق المطبخ التشيكي بجميع أشكالها التقليدية والحديثة. تتوافر في جمهورية التشيك العديد من الأنشطة الخارجية، أبرزها المشي في الطبيعة وركوب الدراجات والمنتجعات الصحية والتجارب الأخرى التي لا تنسى في الريف والجبال الخلابة.