‫ ندى أبونصر



أكدت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد أن الألعاب الشعبية اندثرت، لاسيما أن اطفالنا يلعبون بالأجهزة الذكية من هواتف وآيبادات، لافتة للعمل على إعادة الروح للأنشطة الشعبية مقترحة تنظيم دورة للصغار لكي يتعرفوا على هذه الألعاب، متمنية من الاهالي مساعدتنا بإعادة ألعابنا الشعبية إلى سابق عهدها، مؤكدة أن الجيل الجديد لا يعرف هذه الألعاب، وستكون على مستوى دول مجلس التعاون في متحف بيت العثمان.



جاء ذلك خلال ختام فعاليات البطولة الرمضانية للألعاب الشعبية أول من أمس والتي نظمها مركز العمل التطوعي وفريق الموروث الكويتي بمشاركة 600 لاعب تنافسوا في لعبتي البليارد «الكيرم» والدامة على مدار أربعة أيام.



من جانبه، أعرب مدير هيئة الرياضة د.حمود فليطح عن شكره للقائمين على متحف بيت العثمان لإقامتهم مثل هذه الأنشطة الشعبية، مؤكدا أن الهيئة داعمة للتجمعات الشبابية لاسيما أننا توسعنا في جميع الرياضات، واهتمامنا ليس فقط بالرياضة الرسمية من كرة القدم والسلة والطائرة، والهدف الأساسي هو التجمع الشبابي الذي يعتبر نجاحا بحد ذاته.



بدوره، قال رئيس مركز عبدالله عبداللطيف العثمان التراثي أنور الرفاعي ان البطولة تسهم في الحفاظ على الموروثات الاجتماعية والهوية الوطنية وتنمية مواهب الشباب الذهنية بعيدا عن الألعاب الإلكترونية، مثمنا دور القطاع الخاص في تعزيز الثقافة المحلية عبر دعم ورعاية البطولة.



من جانبه، أوضح حسين القطان إن البطولة تضم لعبتي البليارد والدامة، لاسيما أن تلك الألعاب تخص الشباب والرجال منذ القدم، مشيرا إلى أن البطولة شهدت منافسات منذ اليوم الأول لإقامتها وحتى الختام.



وبين القطان أن عدد المشاركين في لعبة الدامة خلال البطولة وصل إلى 75 مشاركا، والبليارد تجاوز 200، موضحا أن سبب ضعف الإقبال على الألعاب الشعبية كونها تراثية قديمة يمارسها كبار السن والشباب، وأغلب المتواجدين «جمهور دواوين».



الفائزون بمنافسات «الكيرم»



٭ الأول: محمد خليل وشملان عبدالوهاب.



٭ الثاني: سعود خليل وأحمد خليل.



٭ الثالث: علي ملك وعلي إبراهيم.



الفائزون في «الدامة»



٭ الأول: ناصر حواس.



٭ الثاني: يحيى جعفر.



٭ الثالث: فارس المطيري.