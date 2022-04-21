بدر الشعيبي: «السيرك» بالنادي العربي.. و«أكشن» في الدسمة

بشار الشطي: الشعيبي بمثابة الأخ الأكبر لي.. والعوضي حفّزني لأقدم الأفضل

غدير السبتي: ديكور المسرح يُشعر الجمهور بأنه في سيرك حقيقي

يعقوب عبدالله: أنا صاحب السيرك.. وسنقدم 3 عروض في اليوم

الكاتب أحمد العوضي: القصة تدور حول الحلم من اللاشيء وحتى تحقيق الهدف

هبة الدري: «أكشن» غنائية موجهه للأطفال.. وأميل للمسرح العائلي

النجمات الشابات جود وجوري ووضحة: أدوارنا في المسرحية تشبه حياتنا الحقيقية

دعاء خطاب [email protected]

يستعد المسرح في الكويت لاستقبال عدد من المسرحيات التي تعد انتعاشة لعالم المسرح، وذلك بقيادة الفنان والمخرج بدر الشعيبي، والذي يخوض موسم عيد الفطر مع عدد من النجوم بمسرحيتين، الأولى حملت اسم «السيرك»، وستعرض على مسرح «النادي العربي» صالة عباس الاستاذ، والأخرى مسرحية اطفال غنائية حملت عنوان «أكشن321» وتعرض على مسرح الدسمة، وهما من انتاج شركة «ترند» للإنتاج، والتي أقامت مؤتمرا صحافيا للإعلان عن التفاصيل، ونظمته شركة «باشا كويت» في ستوديو «فو» مساء السبت الماضي، بحضور أبطال ونجوم العملين، وعدد من اهل الفن والصحافة والاعلام، حيث بدأت فعاليات المؤتمر بترحيب المذيعة ايمان النجم التي ادارت حوارا ارتجاليا مع ابطال المسرحيتين، وكشفوا من خلاله عن تفاصيل الأعمال وكواليسها ومواعيد العروض وكيفية حجز التذاكر عن طريق موقع «ايفنتات».

عيدية الفطر

«الأنباء» التي حرصت على التواجد التقت عددا من نجوم وابطال المسرحيتين وكانت البداية مع نجوم «السيرك» وهي من تأليف الكاتب احمد العوضي وإشراف عبدالرحمن اليحيوح، وقام بالتوزيع والتأليف الموسيقي ربيع الصيداوي، والاشراف الموسيقي للفنان بشار الشطي، وإشراف بدر الشعيبي، ويشارك بها كل من: بدر الشعيبي، بشار الشطي، غدير السبتي، يعقوب عبدالله، غرور صفر، وغيرهم من النجوم.

وقال الفنان بدر الشعيبي، مخرج «السيرك» والمشرف العام على «أكشن321»، أنه قام بتجهيز مسرحية «أكشن321»، على مسرح الدسمة تحت مظلة المسرح الكويتي، و«السيرك» على مسرح النادي العربي، وأوضح خلال حديثه لـ «الأنباء» أن العمليين سيرون النور في أول أيام عيد الفطر المبارك، داعيا الجمهور الى الالتزام بالحضور المبكر نظرا لوجود عروض لمسرحيات اخرى على نفس المسرح، كما شدد على الجمهور عدم ارتداء ألوانا مضيئة، واختتم حديثه واعدا بتقديم شئ مختلف ويعيد قيمة المسرح للجمهور.

نقلة نوعية

وعبر الفنان المبدع والموهوب بشار الشطي المشرف على الموسيقى بمسرحية «السيرك» عن سعادته للمشاركة في عمل جيد مثل هذا، قائلا: إنها تجربة جديدة وأتشرف بوجودي، وأتمنى التوفيق لصناع مسرحية «321 أكشن».

وعن تعاونه مع الشعيبي اكد بشار انه بالنسبة له بمثابة الاخ، لافتا الى ان الكاتب أحمد العوضي اعطى له الدافع لتقديم شيء يليق بالجمهور، وأضاف:«أتمنى ابهار الحضور برسالة هادفة وواضحة، كما تعد «السيرك» نقلة في المسرح، سنشاهد ذلك حين طرحها، وأتمنى أن يستمتع الجمهور مثلنا، لأن كل شيء رائع من قصة وموسيقى وتمثيل.

المسرح الدائري

وفي مقابلة الفنانة غدير السبتي بطلة مسرحية «السيرك» عبرت عن حبها للعمل مع محترفين مثل بدر وبشار، لأنهما مقياس كبير للنجاح، وقالت: العمل مميز من حيث القصة والموسيقى والأدوات المتاحة، ونستخدم فيه ديكورا جديدا دائريا يشعر المشاهد بأنه في سيرك حقيقي، ويواجه الفنان من كل الجهات، مكملة: لقد بذلت مجهودا كبيرا في التحضير، تدربت لياقة وتنظيم تنفس وكيف نواجه كل الجمهور خلال وقت العرض، وفريق العمل متعاون لأقصى درجة، وكنت دائما اتمنى عدم انتهاء البروفة.

منافسة ملهمة

وحدثنا الفنان يعقوب عبدالله عن دوره في «السيرك»، قائلا انه يجسد دور صاحب السيرك الذي يضطهد العاملين، مستغلا ظروفهم المادية، وقال: يعد الدور شرا كاملا ولكنه يخرج الخير من العاملين معه الذين ينجحون كل على حدة، ويتركونه.

وأضاف يعقوب: عرض المسرحية في العيد يعد تنافسا يصب في مصلحة كل المنافسين، الذين اتمنى لهم النجاح جميعا، وذلك لأن الجمهور متعطش للفن الهادف، كما يصب في حركة المسرح الكويتي، ونصيحتي للفنانين المشاركين هي المحافظة على اللياقة لأنهم يقومون بالعرض أكثر من مرة.

ومن ناحيته، قال الكاتب أحمد العوضي مؤلف مسرحية «السيرك»، إن القصة تدور حول الحلم من اللاشيء وحتى الوصول للهدف، وان تستثمر في قدراتك وتفعل ما يحلو لك دون انتظار الفرص من أحد.

مسرحية أكشن

تحدثت النجمة هبة الدري عن مسرحية الأطفال الغنائية «321 اكشن» وهي فكرة وإشراف بدر الشعيبي وتأليف عثمان الشطي وإخراج alj sisters وبطولة الفنانة هبة الدري بمشاركة النجوم الجود والجوري البعنون وضحة الأيوب وضاري الرشدان وعبدالرحمن الفهد وعبدالله الشطي ويوسف البعنون وهاني الهزاع ونواف الجمعان، قائلة: إنها مسرحية اطفال غنائية، تحكي عن معلمة مع طلابها في آخر يوم دراسي، وتقوم بعمل مفاجأة وذلك بتطويع الأطفال ليصبحوا أفضل دراسيا، وهنا تحدث المفارقات، معبرة عن سعادتها البالغة لمشاركتها هذا الفريق مؤكدة انها من المحظوظين بهم، كما صرحت أنها تفضل المسرح العائلي لكنها تقوم بالتمثيل في مسرح الكبار والأطفال لأنها تقدم قيمة فنية تتمنى أن يستمتع بها الجمهور.

تربوي ترفيهي

اما عثمان الشطي، مؤلف مسرحية «أكشن321»، فقال: إن الحلم حق مشروع للجميع، ونريد طرح قيمة الحلم لدى الأطفال، ولا يجوز أن يستنكر احد قيمة الطفل وأحلامه، وعلى الرغم من أن العمل تربوي ترفيهي استعراضي غنائي، إلا أنه يستمتع به الأطفال والكبار، بالإضافة الى قيمة المعلم أيضا، وقيمة أولياء الأمور البارزين في العمل، وأنا دائما اتحدى نفسي لأني كلما اضع الكثير من الأغاني والاستعراضات تكون الوجبة خفيفة للمشاهد، خاصة الأعمال التربوية للأطفال.

روح الفريق

وأكدت النجمات الشابات جود وجوري ووضحة سعادتهن بالمشاركة في مسرحية «أكشن»، وأشدن بدعم ومحبة الفنانة هبة الدري لهن التي كانت تحرص على تقديم النصائح والتوجيه بروح مرحة، واضفن: شخصياتنا في المسرحية تشبه شخصياتنا في الحياة العادية.

أما الشاب ضاري الرشدان، فقال: انا محظوظ بدعم اخوي الفنان بدر الشعيبي الذي تربطني به علاقة وطيدة وقديمة وقد شاركته مسرحية منذ 5 سنوات، وأنا سعيد اليوم بعودتي من خلال مسرحية «اكشن»، من انتاج شركة تريند برودكشن، كما اتوجه بالشكر لكل فريق المسرحية فهم أصدقائي وزملائي وجمعتنا لحظات سعادة ومرح لن تنسى.

وقال الشاب نواف الجمعان: أجسد دور مخرج في هذا العمل، وأجواء الكواليس في البروفات كانت جميلة وحميمية، فجميعنا «ربع» وأصدقاء وهذا ما سيلاحظه الجمهور ونعدهم بقضاء مشاهدة ممتعة للمسرحية.